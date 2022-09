per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat ade 23 anys, a qui van apunyalar nou vegades per robar-li el telèfon mòbil i el rellotge en un carreró del districte de Moncloa-Aravaca de la capital de l'Estat. Així consta en una sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual els magistrats castiguen Adel R. i Carlos M. com a autors penalment responsables d'un delicte d'assassinat en concurs medial amb un delicte de robatori amb violència.El 18 de gener del 2020 tots dos acusats, juntament amb la parella menor d'edat d'un d'ells, es van apropar a una persona que transitava a l'altura del número 22 de l'Avinguda Sant Ángel de la Guarda de Madrid, en el districte de Moncloa-Aravaca., un amb un matxet i l'altre amb una navalla tipus papallona.Una vegada van arribar a l'altura de la víctima li van demanar que els hi donés les seves pertinences. Tot seguit, "amb la intenció de posar fi a la seva vida o almenys acceptant l'alta probabilitat que la seva acció produís la mort", li van donar nou punyalades en diferents parts del cos i es van apoderar del telèfon mòbil que portava -un- i un rellotgeDesprés de l'agressió, van fugir "precipitadament" del lloc dels fets. A conseqüència de les punyalades, la víctima va morir el dia 19 de gener de 2020 a les 00:03 de la matinada.

