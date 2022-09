Neymar es mulla i demana el vot per l'ultradretà Bolsonaro

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

🚨 @neymarjr publica un vídeo en sus redes sociales bailando la canción de campaña del candidato Jair Bolsonaro



🗳️🇧🇷 El delantero brasileño del PSG entra de lleno en la campaña para las #Eleicoes2022 pic.twitter.com/hqXaKr4cEt — El Larguero (@ellarguero) September 29, 2022

La política brasilera viu immersa en el procés electoral que pot suposar la revalidació de la presidència de l'ultradretào un canvi significatiu pel futur del país. En aquestes circumstàncies, l'actual dirigent del Brasil ha desplegat tot el seu carisma entre personalitats famoses de la nació per intentar captar el vot.Com va passar fa sis anys, Bolsonaro ha aconseguit que es mullin un dels sectors més valorats del país arreu del món: els futbolistes. En el seu moment ho va fer Ronaldinho... i ara ha estat el torn de. No és gaire comú que els futbolistes es posicionin de manera política d'aquesta manera, però als Estats Units o Sud-amèrica és una situació que es produeix de manera més habitual que a Europa.El davanter del Parisha publicat un vídeo a les seves xarxes socials -repiulat pels serveis de campanya de Bolsonaro- on es dedica a ballar i taral·lejar de manera molt alegre la cançó del líder de la ultradreta del Brasil que l'acompanya durant tot el procés electoral.

