Els bombons catalans que són «saludables i calmen la gana»

Duesd'(Segrià),, han creat un"saludable i que". Està elaborat a base de cacau i espirulina, una microalga considerada un superaliment per l'ONU per la diversitat de vitamines, minerals, proteïnes i antioxidants que conté.No portanii el principal repte dels seus promotors ha estat trobar l'equilibri entre el valor nutricional d'aquest snack i que el gust resulti agradable al paladar. Per desenvolupar-lo, han comptat amb la col·laboració de la doctora en Nutrició de la UdL,, i de la dissenyadora d'aliments. Preveuen treure'l al mercat en uns tres mesos i ara estan fent tastos per conèixer l'opinió de la gent.Organa Espirulina i Origen Bean to Bar Lleida s'han unit en unaper crear un bombó "saludable i que sacia la gana", segons asseguren els seus impulsors. A la vegada, és apte per aja que han substituït el sucre per altres elements amb menys poder calòric, i tampoc porta llet en pols, a diferència de molts altres snacks similars. Els seus principals ingredients són el cacau i l'espirulina, una microalga que produeix l'empresa Organa a Almenar. Tot i que encara, dijous van presentar públicament aquest bombó a la 68a Fira de Sant Miquel de Lleida.Després de provar diferents formulacions al seu obrador també situat al mateix municipi del Segrià,, mestre xocolater i responsable de Bean to Bar Lleida, explica que, a l'hora de desenvolupar-lo, han tingut en molt compte el valor nutricional d'aquest snack, però també que fos agradable al paladar. "i que quan el posem a la taula resulti golós", exposa.Pascual ha elaborat unaper a asquest snack que embolcalla tot el bombó i l'avellana que porta al cor. Ho ha fet a partir d'un cacau comprat en origen a l'"que té unes connotacions organolèptiques molt afines a l'espirulina" i seguint la filosofia 'bean to bar' (de la fava a la tauleta). Durant el procés per desenvolupar aquest bombó, els seus promotors han comptat amb la supervisió de la doctora en Nutrició de la Universitat de Lleida, Blanca Salinas-Roca, i l'assessorament de la dissenyadora d'aliments,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor