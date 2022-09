Mainat i Cruz denunciaran «Eufòria» per haver «plagiat» el format d'«Operación Triunfo»

CARTA OBERTA DE TONI CRUZ I JOSEP M. MAINAT



És clar que ha triomfat EUFÒRIA a TV3!

A nosaltres, sempre ens ha agradat aquest format, des de que vam crear-lo juntament amb en Joan Ramon Mainat, l’any 2001. — Josep M. Mainat (@MainatJM) July 29, 2022

O bé denunciar a la productora del programa que s’han encegat amb l'èxit i ja s’estan creient que tot això s’ho han inventat ells?

Em sembla que farem això últim... quan tornem de vacances, és clar! — Josep M. Mainat (@MainatJM) July 29, 2022

El més fotut és que, la CCMA no tan sols no s’avergonyeix de patrocinar un plagi, sinó que se n’enorgulleix, felicita públicament a TV3 pel robatori i convida al MH President a celebrar-ho. pic.twitter.com/yxU3OdmOzS — Josep M. Mainat (@MainatJM) July 29, 2022

Els creadors de la idea original del programa d'èxit, Josep Maria Mainat i Toni Cruz, denunciaran el programa, l'espai musical que va triomfar la darrera temporada a TV3, per plagiar el format del programa de la seva propietat. Segons ha pogut assegurardesprés de les vacances d'estiu han pres la decissió. "Hem vist que no ha passat res. Tothom xiula i mira cap amunt. Ara serà el moment de començar-ho a activar", ha sentenciat.L'excantant de la Trinca ha carregat durament contra la cadena pública catalana, un altre cop, per haver plagiat sense miraments el format.que una cadena pública, amb l'ètica que ha tingut sempre TV3, arribi a aquests extrems de copiar-ho i que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no ho hagi vist i que ni el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el director de Programes ni el director de TV3 diguin res", ha tornat a insistir.Mainat ja va apuntar al juliol contra lai TV3 per "no haver demanat -a la productora d'Eufòria- l’originalitat dels formats que presenten, o que documentin que tenen legalment els drets per a produir-lo". En una carta oberta, el creador d'OT també parlava en nom de Toni Cruz, el seu company en la idea original de l'espai televisiu de música i reality.L'exmembre de la Trinca ho té clar: Eufòria s'aproxima al plagi perquè "copia fil per randa l'experiència, les mecàniques, els elements del format, l’escenografia, els personatges i la terminologia del nostre show, sense reconèixer la seva autoria".per no haver actuat abans."Què hem de fer, eh?", es pregunta Mainat,que s’han encegat amb l'èxit i ja s’estan creient que tot això s’ho han inventat ells?". Ell mateix es respon que "ho faran després de vacances". La productora responsable d'una de les més conegudes del panorama audiovisual i televisiu del país.Mainat ha recordat que el programa musical català "s'ha venut com l’Català" i això "els dol". "Ens dol que ni TV3, on hem tingut grans èxits i que segur que deuen tenir el nostre telèfon, ni tampoc la CCMA, que tant s’hi miren quan els presentes un nou projecte,, ha lamentat en el seu fil de piulades al seu compte de Twitter.Mainat i Cruz van deixar la productora d'OT,, el 2008 després de divergències internes a l'empresa. Ara per ara, després del retorn del format a RTVE el 2017 (amb els èxits d'aquell any, el 2018 i el 2020), la productora creada pels integrants de La Trinca segueix en possessió de tots els drets d'

