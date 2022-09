Massacre a Zaporíjia: l'exèrcit rus mata almenys 23 persones en un atac a un comboi humanitari

Altres notícies que et poden interessar

No han passat ni 24 hores del procés d'annexió a través de referèndum de diversos territoris ucraïnesos i Rússia ha tornat a reiniciar la seva ofensiva contra Ucraïna. Segons han denunciat les forces armades ucraïneses,en un atac de l'exèrcit rus contra un comboi humanitari a la zona de Zaporíjia. El cap de l'Autoritat Militar Regional deOleksandr Staruj, ha detallat que "l'enemic ha llançat un atac amb coets contra un comboi humanitari que sortia d'un centre regional"."Per ara sabem que hi ha uns 23 morts i 28 ferits. Tots civils, els nostres compatriotes", ha afegit el comandant militar. Així, Staruj ha subratllat en una sèrie de missatges al seu compte a Telegram queper abandonar el territori temporalment ocupat, recollir els seus familiars i portant ajuda". "Els treballadors dels equips de rescat, metges i tots els serveis rellevants estan treballant al lloc dels fets", ha reblat.La situació al conflicte armat ha tornat a patir una nova escalada militar, amb conseqüències immediates. Una d'elles ha estat queha fet una crida a tots els ciutadans nord-americans aEn un comunicat publicat dimecres, la delegació demana que els ciutadans dels EUA "no viatgin" a Rússia i que "els que hi resideixen o hi són de viatge han de sortir-ne immediatament mentre hi hagi opcions de vols comercials".En el comunicat l'ambaixada apunta, després de la mobilització parcial anunciada per Putin, quedels ciutadans amb doble nacionalitat, negar-los l'accés a l'assistència consular dels Estats Units, impedir la seva sortida del país i reclutar persones amb doble nacionalitat per al servei militar".​​​​​

