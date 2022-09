Bruce Spingsteen publica un avançament del seu nou àlbum «Only the Strong Surive»

anunciava fa tot just uns dies al seu perfil d'Instagram que tenia una bona nova per compartir. I, finalment, l'ha revelat. Després de, el cantant nord-americà publicarà el pròxim 11 de novembre Only The Strong Survive, el seu. Com a avançament, aquest dijous ha publicat una de les cançons de l'àlbum, Do I Love You (Indeed I Do), unal tema que Frank Wilson va publicar el 1965.I és que Springsteen ha presentat el nou àlbum d'estudi com unaque versionarà. L'expectació era i és alta entre els seus seguidors i seguidores de bona part del món, ansiosos per escoltar nous temes del cantant. Algunes de les cançons que podrem escoltar a Only The Strong Survive són "joies" del gènere, obra d'artistes comi "molts més", tal com ha explicat Springsteen a la xarxa social.Aquest serà el seui estarà disponible en CD, 2LP i en totes les plataformes digitals. A més a més, ja es pot fer reservar a través de l'enllaç que el cantant estatunidenc ha compartit a la seva biografia d'Instagram.A partir de l'any vinent, els i les fans de Bruce Springsteen també podran gaudir de la seva nova música en directe, ja que el cantant ha anunciat una gira amb l'E Street Band que farà la primera parada a Barcelona. El 28 d'abril de 2023, l'artista actuarà a l'Estadi Lluís Companys de la capital catalana , després de cinc anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor