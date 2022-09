Almenys 19 morts i 27 ferits en l'explosió d'un escola a Kabul

Almenys 19 persones han mort i 27 han resultat ferides per una, Kabul, segons han informat fonts policials. La majoria de les quals eren estudiants. L'incident ha tingut lloc aquest mateix divendres al voltant de les 7:30 hora local en el barri de minoria xiïta, segons ha informat el Ministeri de l'Interior afganès."Un centre educatiu anomenat Kaj en el districte 13 de la ciutat, en què s'estava fent un examen d'ingrés a la universitat, ha estat atacat", ha detallat el portaveu de la Policia de Kabul,, a Twitter. "Es condemnen enèrgicament els atacs contra objectius civils que demostrin", ha afegit el portaveu de la policia. Segons les informacions que han transcendit, l'atac s'hauria produït amb un, tot i que el govern talibà només parla d'"artefacte explosiu", sense donar més detalls ni d'això ni de la naturalesa de l'atac.Sigui com sigui,contra les minories que resideixen a l'oest de la capital, segons ha descrit el viceministre d'Informació talibà afganès, Zabibulá Muyahid. "Comparteixo amb les famílies de les víctimes el seu profund sentiment de dolor id'aquest fet", ha manifestat en el seu compte de Twitter.La Missió de l'ONU a l'Afganistan, la, també ha repudiat aquest "atac despietat" i, en la mateixa línia, s'ha expressat l'encarregada de negocis de l'Ambaixada dels Estats Units al país centreasiàtic, Karen Dicker. "i tots els alumnes haurien d'estudiar en una atmosfera tranquil·la, sense por ni ansietat", ha assegurat en un comunicat recollit per Khaama Press.Fins ara,, però l'explosió encaixa amb el modus operandi de l'organització gihadista, que té a l'oest de Kabul i a la seva població xiïta i hazara com a objectius habituals dels seus atemptats en la capital afganesa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor