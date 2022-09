Junqueras expressa el seu desig perquè Junts continuï al Govern amb «lleialtat»

Com s'ha arribat fins aquí?

El dia de la vigília de l'1 d'octubre

El president d'ERC,, ha assegurat que "és evident" que en "alguns casos" Junts han estat "deslleials". Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest divendres, en la qual també ha afirmat, que així i tot,liderat per Jordi Turull i Laura Borràs"de la millor manera possible"Fins ara, el líder republicà no s'havia pronunciat sobre el darrer afer en la crisi entre els socis de l'executiu català. En aquesta línia, Junqueras ha expressat el seu desig per tenir unes "institucions i uns polítics forts" i ha dit confiar que. Per a ell, la qüestió de fons de les picabaralles entre les formacions no és l'estratègia, ja que només n'hi ha una: "La necessitat de ser més per ser més forts". Segons Junqueras, "ningú" ha detallat cap estratègia alternativa. La confrontació, ha dit, "és un titular, no s'ha explicat". A més a més, l'alt dirigent d'ERC ha informat queque Junts va anunciar aquest dijous que remetria al president de la Generalitat, Pere Aragonès.Malgrat això, ha assegurat que-direcció estratègica, reenfocament del diàleg i unitat a Madrid- que vol resoldre el partit de Turull i Borràs abans de diumenge. No obstant això, ha dit que estan disposats a millorar. "La resposta no pot ser altra que continuar al Govern", ha afirmat Junqueras.El president d'ERC tambéperquè ha considerat que "qui perdria més és la societat catalana". Així i tot, ha dit que ERC sempre procura estar. En aquest escenari, ha descartat pactar amb el PSC de forma habitual i ha dit que espera que, en el cas que es materialitzi i hagin de buscar suports, Junts sigui "prou responsable per votar a favor de Catalunya", que respon, "la majoria de vegades", a l'acció de Govern.Dimecres a quarts de dotze Pere Aragonès va anunciar la, vicepresident i màxim representant de Junts en el govern de coalició. Aragonès va explicar que prenia aquesta decisió, tot i que li "dolia", perquè ha perdut la confiança en el seu número dos després que aquest no li comuniqués la intenció de Junts de sotmetre'l a unaLa resposta del partit liderat per Jordi Turull i Laura Borràs es va conèixer en menys de 24 hores. Aquest dijous la formació, reunida en executiva, va anunciar que remetia a Aragonès un. Dilluns vinent, l'executiva de Junts es tornarà a reunir per tancar la pregunta que es plantejarà a les bases els pròxims 6 i 7 d'octubre. La qüestió serà una o altra depenent de la resposta del president de la Generalitat.A més a més, una altra de les preguntes que encara és a l'aire és. Aquest dijous van decidir que, de moment, no tocaven aquesta carpeta per si finalment acaben decidint sortir del Govern.Aquest divendres és la vigília de l'1 d'octubre.D'una banda, teixir "complicitats" amb altres agents i altres membres de la societat civil i, de l'altra, ser capaços d'"erosionar la capacitat repressiva de l'Estat". En l'àmbit personal, el dirigent republicà ha dit que després de passar per la presó "són molt més forts, sobretot per picar més", que ha considerat,

