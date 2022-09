La noia de Granollers assassinada el 2018 va avisar la seva tia que «temia per la seva vida»

, la jove de Granollers assassinada l'any 2018, va avisar la seva tia que "". Ho ha dit una familiar de la jove durant el judici que s'està fent aquesta setmana a l'Audiència de Barcelona. L'únic acusat, el qui era parella de la noia, ha negat haver-la matat i ha defensat que la noia va marxar després d'una discussió. La Fiscalia liLa tia de la noia ha declarat: ". La tancava i no la deixava sortir del pis. Algun cop vaig veure una marca de lesió al seu cos, però ella em deia que havia caigut. Jo, suposadament, la creia". El dia de la desaparició, aquesta familiar es va trobar l'acusat a casa de la seva germana (la mare de Vianca) "plorant, fent el xou". Tot reconèixer que en un principi va creure-se'l, després això va canviar:". "Ella deia que l'estimava molt, que estava molt enamorada i que no podia deixar-lo", ha lamentat.Durant la sessió han declarat diversosmés. Una veïna de la víctima ha explicat que no va presenciar discussions entre la parella ni va escoltar res la nit de la desaparició.Un altre familiar de Vianca ha manifestat que la nit de la desaparició l'acusat el va trucar i li va explicar que la noia havia marxar. També que, durant l'operatiu de recerca, l'acusat va tenir "" dos mesos després.Per la seva banda, una amiga de la parella ha afirmat -amb les seves pròpies paraules- que l'home era una mica manipulador, que sempre estava rere seu i que li va sorprendre que, durant la recerca, l'acusat fos l'últim en arribar: "Si era la seva parella, el més lògic era que estigués allà el primer", una afirmació a la que han donat suport altres testimonis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor