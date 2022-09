Reconeixement tardà de Barcelona a Itziar González pel cas de corrupció destapat per l'exregidora

Acompanyament polític

Una sentència clara

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat oficialment aquest matí el camí per rescabalar, formal i simbòlicament, l'exregidora de Ciutat Vellai la treballadora municipal, dues figures claus que van fer d'entre els anys 2005 i 2009. Ho ha fet per partida doble. Primer, amb un acte en què els grups Barcelona en Comú, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han acompanyat les dues representants municipals que van confrontar un cas de corrupció. I, tot seguit, amb un debat municipal que arriba al consell plenari de la ciutat a través de dues proposicions (BComú i ERC) en què es reclama el reconeixement d'aquestes dues treballadores. Especialment, després que una sentència els hagi donat la raó en tot allò que denunciaven.Després de la rebuda que ha fet Colau aquest divendres a primera hora de les dues afectades, abans del ple, l'alcaldessa ha anunciat que ja ha signat un decret per iniciar un "per part de l'Ajuntament de Barcelona per compensar la falta d'acompanyament dels anys previs., ha etzibat Conesa, en una compareixença posterior a la trobada institucional. Igualment, ha expressat que el procés de denúncia li ha comportat "conseqüències" per a la seva salut i la seva carrera professional al consistori, ja que va ser apartada del seu departament després d'exposar les irregularitats.També l'exregidora socialista Itziar González, que ha lamentat queen l'acte de trobada institucional previa al consell plenari, ha denunciat que el procés que ha viscut els darrers anys ha demostrat. "Estic enfadada i estic dolguda", ha reconegut. Així mateix, ha destacat que aquest gest municipal la "repara profundament".Entre els grups que han fet suport aquest divendres a les representants municipals que van denunciar corrupció s'han compartit diferents maneres d'entomar el mea culpa institucional. Colau ha parlat deli ha reivindicat la necessitat de "millorar mecanismes" per detectar possibles casos d'irregularitats futures i d'acompanyar les persones que ho alertin.El líder dels republicans,, al seu torn, ha apuntat que "el pitjor pecat és el silenci" i ha defensat que el cas González-Conesa ha exposat "l'abandó de le les persones que van assumir el risc de ser ciutadanes". Un principi que també ha subratllat el portaveu de Junts,que ha demanat que això "acabi com ha d'acabar, amb una reparació justa" a les afectades.El cas de les llicències irregulars de pisos turístics de Ciutat Vella va tenir com a cares visibles de la denúncia tant González com Conesa. Fa tres setmanes, l'Audiència Provincial va condemnar 17 persones pels delictes de. Igualment, es dona per acreditat que les cartes amb amenaces de mort que van rebre les dues treballadores municipals que van denunciar la situació les va redactar Joaquín Quílez, enginyer i intermediari. La majoria dels investigats en aquesta trama, però, van acabar arribat a pactes de confessió a canvi de penes menors, després d'un procés judicial que ha trigar 13 anys a resoldre's des que es van detectar les irregularitats.Tot i que l'Ajuntament de Barcelona s'ha fet càrrec del cost del judici que havia recaigut les treballadores municipals alertadores, les mateixes denunciants s'havien sentit poc acompanyades. Ara, almenys, ha arribat un reconeixement tardà que espera obrir un camí per reforçar els mecanismes de denúncia de corrupteles en el futur.

