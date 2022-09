La crida d'Arguiñano: «No em falleu, si us plau»

“Comprad a la gente del pueblo no de Bruselas o Duseldorf” La defensa de #Arguiñano del comercio de proximidad pic.twitter.com/ZmCiz3oSJ9 — TVMASPI (@sebas_maspons) September 28, 2022

A més d'un cuiner molt reconegut,és un gran comunicador. Sempre aprofita els seus programes per enviar missatges a l'audiència, entre acudit i acudit. Aquesta vegada ha aprofitat el seu altaveu per fer una crida molt seriosa a favor del consum de proximitat: "", ha demanat.El cuiner basc s'ha posicionat molt clarament a favor deli ha demanat a la gent que el segueix que acudeixin a aquest tipus de botigues per comprar en el seu dia a dia. "Quin plaer cuinar amb les coses que tenim a prop de casa.", ha expressat.Arguiñano ja va cridar l'atenció amb la seva reflexió sobre el funeral d'Elisabet II . "Què me'n dieu de la reina d'Anglaterra", va introduir. "", va deixar anar, per acabar dient que "l'han mogut bé, eh, a l'àvia". L'escena va ser compartida a les xarxes socials i ràpidament es va fer viral. "", va valorar un usuari.

