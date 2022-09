Mor amb 110 anys l'home més longeu d'Espanya

L'home més longeu de l'estat espanyol ha mort aquest dijous amb 110 anys.restava en una residència a, acompanyat de tres germans menors, però que superen la norantena d'edat. Es tracta d'un avi molt estimat a la zona pel seu carisma i la seva implicació veïnal, a banda de per ser el "", com se l'anomenava.Antonio Alvarado havia agafat el testimoni dea principis de 2022 com la persona més vella d'Espanya i del món. Si bé, quan va obtenir aquesta categoria, ja era molt conegut pels seus conciutadans. Alvarado va ser un campió de la, un esport de contacte autòcton, en què va competir a la categoria més pesada. També es va implicar en política, militant ali arribant a l'alcaldia del seu poble,Amb la notícia de la seva mort, el secretari provincial del partit socialista,, ha expressat el seu respecte cap a qui ha considerat "un home carismàtic i treballador". "", ha acabat.

