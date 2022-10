Del «comte Rossi» a Giorgia Meloni, la presència feixista a l'estat espanyol

Bombes contra Sant Felip Neri

Almirante i Blas Piñar

Aquest dimarts, durant el debat de política general , es va escoltar des de la tribuna del Parlament de Catalunya un elogi a Giorgia Meloni , guanyadora de les eleccions a Itàlia . Va ser, el cap del grup de, qui va expressar que el seu partit "celebrava enormement" la victòria de. "Ja ha començat una nova albada a Europa", va proclamar. A Vox hi ha eufòria pel triomf de la que és una de les seves sòcies a Europa.Però els vincles amb elhan estat més importants en la història de Catalunya i de l'estat espanyol. El naixement del règim feixista a Itàlia després de la Marxa sobre Roma, el 1922, va tenir una gran influència en l'evolució de l'extrema dreta espanyola, primer durant la dictadura de(1923-30) i després en la. Però va ser amb la Guerra Civil que va ser més evident la presència feixista.va enviar més de 70.000 soldats per ajudar Franco, enrolats en elEls italians van jugar un paper determinant en la victòria franquista. En la batalla de l'Ebre, a més, es va viure el que alguns historiadors han descrit com una "guerra civil" italiana, entre els feixistes i els membres de la, que van venir a combatre per la República.L'aviació italiana va tenir un rol destacat en el conflicte i va ser la causant demolt cruels. Un d'ells es va produir el 30 de gener de 1938 sobre Barcelona. Les bombes sobre lavan ser demolidores. Hi va havera la ciutat aquell dia. Però a Sant Felip Neri van morir 42 persones, entre elles molts nens que estaven refugiats al recinte religiós. Encara ara són ben visibles les marques d'aquell atac aeri. Hi va haver més de 600 morts només aquell gener, víctimes dels bombardejos italians.Un dels capítols més sagnants protagonitzats per feixistes italians en terres de parla catalana va ser laduta a terme per un dirigent enviat per Mussolini. Ho va investigar a fons l'historiador i monjo de Montserratal llibre Arconovaldo Bonacorsi, el comte Rossi (Biblioteca Serra d'Or). Bonacorsi ni es deia Rossi ni era comte, sinó un feixista de la primera hora, provinent de Bolonya. A l'inici de la Guerra Civil, Mallorca va quedar en mans dels revoltats. Quan les tropes republicanes d'van desembarcar-hi l'agost de 1936, Mussolini va encarregar a Rossi anar-hi per acabar amb Royo.Arconovaldo Bonacorsi, amb suport de tropes i d'aviació italiana, va fer-ho. Però, a més, va establir una mena de taifa amb plens poders i. Un dels capítols més cruels va ser la violació i afusellament de cinc milicianes. Finalment, els mateixos jerarques militars franquistes (inclòs un germà de Franco, Ramón) van exigir que se'l fes fora. Bonacorsi va ser condecorat per l'Espanya de Franco, l'Alemanya de Hitler i per Mussolini. Fet presoner pels britànics a Etiòpia, va acabar els seus dies fent d'advocat a Roma. I, el partit neofeixista on un dia, de ben jove, va entrar a militar Giorgia Meloni.Els contactes de l'extrema dreta italiana amb el franquisme són un tema poc conegut, tot i que disposem d'alguns estudis interessants. Com el de Matteo Antonio Albanese i Pablo del Hierro , on es detallen els lligams entre el règim franquista i els hereus de Mussolini. D'una banda, hi havia els exmembres de la República Social Italiana -el règim de Mussolini en la seva etapa final, quan ja es veia la victòria aliada- que es van. De l'altra, es van establir vincles estrets amb l'MSI, que va arribar a obrir una oficina a Madrid. Albanese i Del Hierro asseguren que el govern de Franco fins i tot va arribar a, mentre que l'MSI treballava per blanquejar la imatge del franquisme a Itàlia.L'extrema dreta italiana va ser molt activa en el final dels seixanta i setanta, en els anomenats, amb una intensa activitat terrorista., una escissió extremista de l'MSI, va protagonitzar nombrosos atemptats i va ser present en els inicis de la Transició espanyola. Hi ha aquí un nom clau., mort el 2019 als 82 anys, arrossegava una llarga trajectòria d'accions violentes. Va ser present en els, el maig de 1976, quan pistolers armats van assassinar dos militants de la branca progressista del Partit Carlí.El periodista Enric Juliana va escriure que amb la mort de Delle Chiae es perdien records molt rellevants d'episodis crucials de la Transició, com la. Tant informes policials italians com mitjans de comunicació com Il Messaggero van confirmar els lligams d'un militant ultra italià,, mort el 2010, amb l'entramat de la massacre d'Atocha.L'últim vincle conegut del feixisme històric amb la política espanyola va ser la relació entre el líder del Moviment Social Italià,, ide Fuerza Nueva, durant els anys de la Transició. Era una relació desigual. Piñar només va aconseguir un escó per al seu partit -el seu- al Congrés a les eleccions del 1979. L'MSI va sumar 56 diputats i 26 senadors el 1976.Almirante va donar algunes claus dels objectius de l'extrema dreta en una de les seves visites a Madrid, el 1978. Va parlar d'i de la necessitat d'unir totes les formacions properes a la UE. Una cosa que s'ha produït en bona part. També va assenyalar un límit que era el rebuig a integrar en la nova eurodreta a partits nazis. I finalment va explicar algunes coses curioses com el fet que mantenia contactes amb sectors de l'ala més radical de partits de dreta tradicional i va citar el Partit Conservador britànic. D'alguna manera, Almirante va demostrar tenir certa visió de futur. En això, potsera Giorgia Meloni.

