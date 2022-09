El Congrés aprova apujar un 3,5% el sou dels diputats

La mesa delha aprovat aquest dijous el Pressupost per al 2023, que inclou la previsió d'apujarun increment d'acord amb el proposat pel govern espanyol per als empleats públics. La decisió s'ha adoptat amb el suport dels representants del PSOE i la diputada d'Unides Podem, Gloria Elizo, mentre que hi han votat en contra els de PP i Vox.Segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, tant el vicepresident quart, Ignacio Gil Lázaro, de Vox, com el secretari quart, Adolfo Suárez del PP, han argumentat quesense saber quin percentatge exacte de pujada se n'anava al personal de la cambra, tenint en compte que el govern segueix negociant aquesta quantitat amb els sindicats de la funció pública.El document aprovat inclou la previsió d'aquesta pujada del 3,5% però, com és habitual,que s'acabi pactant en aquesta negociació d'Hisenda amb les centrals sindicals, que podria ser encara superior - la darrera oferta és del 9,5% per als tres propers anys -.A la reunió de la mesa del Congrés no hi han anat ni la vicepresidenta segona, la popularde baixa mèdica, ni els altres dos representants d'Unides Podems a l'òrgan de govern: el secretari primer,-que ha optat per participar en un acte celebrat a la mateixa hora al Congrés en suport a la candidatura de Lula da Silva per tornar a ser president del Brasil-, ni el secretari quart,La mesa del Senat també ha donat aquest dijous el seu vistiplau al Pressupost per a l'any que ve, que ha tirat endavant amb el suport del PSOE i el PNB i el rebuig dels representants del PP en aquest òrgan. La previsió d'i el personal d'aquella Cambra també és del 3,5%.

