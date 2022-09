L'Hotel Rey Juan Carlos I, a la corda fluixa: acumula 160 milions de deute

L'ha presentat un concurs de creditors alarran dels deutes milionaris que acumula:, concretament. La seva societat gestora,ha comunicat que confia a poder arribar un acord amb les entitats financeres per aprovar un nou conveni i salvar la situació.Després de dos anys d'importants pèrdues, la cadena internacional, que explota l'hotel, va presentar el mes de març un preconcurs de creditors per intentar vendre l'empresa. Un intent que va fracassar. Ara, ha hagut de fer un pas més i presentar un concurs definitiu. Lade què disposa l'hotel expira en 20 anys.L'hotel, que està tancat de manera temporal, compta amb una plantilla de, que es troben en una situació d'incertesa. La firma d'advocatsés qui està assessorant la companyia i vol aprofitar les possibilitats que s'obren amb el nou marc normatiu que va entrar en vigor dilluns per proposar un nou pla de pagaments.

