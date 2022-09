Mercadona deixa de fer pa: per què?

aposta pels productors locals. Com a mínim, això s'esforça molt perquè la idea qualli en l'ideari col·lectiu. Per això, ara ha decidit deixar de fer pa, l'únic producte que fabricava de manera interna. D'aquesta manera, ha explicat la direcció de l'empresa, es podran centrar en elsi millorar la qualitat del seu forn.El projecte es va iniciar el, amb una prova pilot en què van participar diversos proveïdors especialistes que van assumir la producció de més de. Més concretament, de les especialitats de pa de llet i pans integrals. Des d'aleshores, Mercadona compta ambrepartits per tota la península, a les Illes Balears i a les Canàries.L'abandonament de la producció pròpia de pa serà, però, progressiva. Amb aquest moviment, l'empresa de supermercats també preveu "", amb l'increment de l'eficiència i de la rendibilitat dels processos productius. La plantilla de Mercadona destinada a la producció de pa, de, serà reubicada.

