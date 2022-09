Precinten la botiga de Torrons Vicens de la Rambla per operar sense llicència

#BondiaBCN. Els nostres equips de Policia Administrativa estan especialitzats en la inspecció d'establiments i activitats per tal de comprovar les condicions:



📑 administratives

🧯 de seguretat

🧽 higiènico-sanitàries

🕑específiques



i així garantir el seu correcte funcionament. pic.twitter.com/25g053cEWE — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) September 29, 2022

Lade Barcelona (GUB) haaquest dijous laqueva obrir aquest estiu a la. Ho ha fet, segons ha explicat el regidor del districte, Jordi Rabassa, perquè l'establimentni tampoc havia sol·licitat elper adequar el local quan va ser adquirit. De fet, Rabassa ha recordat que el Pla d'usos de la Rambla no permet obrir més establiments amb aquest tipus d'activitat alimentària.Segons ha avançat betevé, el regidor ha detallat que el districte havia fet diversosals responsables de l'establimentde procedir a precintar-lo, peròvan rebre. Així, els responsables municipals han ordenat el tancament del local. Ha estat la GUB qui, a primera hora del matí, haque en aquell moment estaven comprant un cop havien precintat les portes.Per la seva part, elde Torrons Vicens,, ha explicat a la cadena pública local que "" -tot i que l'Ajuntament ho nega- i ha admès que. Amb tot, però, el propietari considera que el tancament del local és "desproporcionat" i acusa el regidor de districte de mentir: "Tot el que ha dit Jordi Rabassa és mentida, el permís d'obres sí que el teníem".Davant aquesta situació, Rabassa ha demanat que elsi, alhora, ha lamentat que contínuament apareguin locals que no s'adapten a la normativa vigent. Tal com passa amb les terrasses de bars i restaurants al mateix districte , el regidor ha advertit que l'incompliment de la normativa "satura els serveis jurídics i les inspeccions".

