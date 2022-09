Les federacions veïnals de Barcelona i Madrid s'uneixen davant del «descontrol» de les terrasses

Les(FAVB) i(FRAVM) i FACUA Madrid s'han unit davant el que consideren que és un "" de lesa les dues ciutats. Les tres organitzacions s'han aliat i han presentat unperquè intervingui.Consideren que elsdels veïns s'estanper l'expansió de terrasses i apunten que això estàlaper sorolls, falta de descans, problemes d'accessibilitat i mobilitat, residus i seguretat ciutadana. Les tres entitats denuncien "l'incompliment constant" de les ordenances municipals i altres lleis per part dels restauradors, així com la falta de vigilància i sanció per part de les administracions locals.En una compareixença simultània a les seus de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), els seus presidents, Ana Menéndez i Quique Villalobos, respectivament; acompanyats de Marian Díaz, presidenta de FACUA Madrid, han presentat l'escrit que hores abans havien enviat al Defensor del Poble, Ángel Gabilondo. En l'escrit sol·liciten que s'iniciï unaper possible vulneració de drets fonamentals de la ciutadania i es procedeixi, si cal, a advertir les administracions competents.Els veïns consideren que els ajuntaments de Barcelona i Madrid coincideixen en "el" a l'hora deper aconseguir la conciliació amb el descans i el dret a la ciutat del veïnat . A més, asseguren que sovint es topa amb taules i cadires enganxades a la façana en llocs on no estan permeses o amb terrasses que no respecten les distàncies mínimes de pas per al vianant que marquen les ordenances. Altres incompliments recurrents que apunten són la instal·lació d'un nombre de cadires i taules superior a l'autoritzat, l'absència d'exposició de l'autorització administrativa i la vulneració dels horaris de tancament.

