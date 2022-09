TMB crea la «Metrolinera», un espai on carregar patinets elèctrics

En marxa la nova 'Metrolinera' a l'estació de Ciutadella de la L4, una iniciativa per reutilitzar l'energia recuperada del metro per recarregar VMP elèctrics.



👏 És una prova pilot ideada per professionals de @TMB_Barcelona en el marc del #TMBInnova.



👉 https://t.co/n81TLoSP8E pic.twitter.com/LbyqxL0Wau — Laia Bonet (@laiabonetrull) September 29, 2022

(TMB) ha engegat avui unaque permetrà als usuarisamb. Es tracta de la "", un conjunt deubicats a l'estació de Metro Ciutadella-Vila Olímpica que aprofita l'energia de frenada del metro per donar càrrega a les bateries dels vehicles de mobilitat personal dels usuaris.Es tracta d'un servei de. Tot i això, elsde la, amb campus just al costat de l'accés del metro, podran gaudir-lo de maneradurant la fase de proves inicial. Per algeneral, la fase de proves els permetrà fer-ne ús amb un. La fase de proves acaba el 24 d'octubre.La presidenta de TMB,, ha explicat durant l'inici de la prova pilot que "és una mostra més de l'aposta per, laque es perd en l'activitat pròpia del servei", un dels punts importants del Pla d'Eficiència Energètica i Estalvi de metro i bus que la companyia va presentar la setmana passada.El servei, segons ha indicat Bonet, permetràde la ciutadania, ja que integrarà el servei de transport públic en els desplaçaments de les persones queEn aquest sentit, la presidenta de TMB ha destacat el fet que el projecte hagi sortit a partir de la idea d'un repte dirigit als empleats de l'empresa i que això dona "valor afegit al projecte".

