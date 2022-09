Un grup de «mariachis» es presenta a la seu de Junts per cantar «La cucaracha»

Un grup de tress'ha presentat aquest dijous a la tarda a la seu dementre està reunida l'executiva del partit per deliberar sobre el seu futur al Govern després del cessament de Jordi Puigneró com a vicepresident de la Generalitat.Els tres músics s'han acostat a la seu però han estat interceptats per dos responsables de comunicació del partit, que han parlat amb ells i finalmentTot i això, han assegurat que al cap d'una hora hi tornarien per complir l'encàrrec.Un dels integrants del grup ha explicat als mitjans que algú els havia contractat per cantar La Cucaracha a la seu de Junts, encara queels seus serveis.Aquesta és una pràctica habitual en escenaris de tensió política. L'últim episodi similar es va produir a Génova, a les portes de la seu del PP a Madrid i en plena crisi per laEls mariachis van dedicar a Casado algunes de les seves cançons més populars, com Canta y no llores, El Rey o Cielito lindo.

