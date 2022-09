Més de 17 anys de presó per atropellar mortalment un amic a Cerdanyola

L'Audiència de Barcelona ha condemnat al'home que vael juliol de 2020 ai que va ser jutjat a mitjans de febrer . Una sentència per un delicte d'i un altre contra la. A més, també li han imposat una indemnització dea la família de la víctima.El dictamen ha considerat que l'acusat, després d'una, al municipi vallesà, vaa la víctima i que un cop aquest era a terra el, cosa que va acabar amb la seva vida. Un decisió judicial basada en els experts en psiquiatria , que van definir l'acusat com a fred, manipulador, impulsiu, irreflexiu, mancat d'empatia, inestable emocionalment i amb escàs sentiment del remordiment o de la culpa.Una resolució que xoca amb el parer del jurat popular, que el va declarar culpable d'aquests delictes , però va descartar per unanimitat un eximent per trastorn psicològic i va negar afectació de les capacitats cognitives en el moment dels fets. La sentència ha assenyalat provat que el condemnat vacom a conseqüència del trastorn de personalitat compatible amb el trastorn antisocial que patia, unit al consum d'alcohol i drogues.Fiscalia i l'acusació particular. La família de la víctima, de fet, havia rebaixat la petició inicial, que era de 30 anys de privacitat de llibertat. Per la seva part, lava demanar

