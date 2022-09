El certificat de defunció assegura que Elisabet II va morir per l'edat

El certificat de defunció de la reina Elisabet II atribueix la mort de la monarca a la seva elevada edat. La reina britànica va morir fa tres setmanes amb 96 anys al seu castell de Balmoral, aEl registre civil d'Escòcia ha divulgat aquest dijous un extracte d'aquest certificat, en el qual s'estableixcom a moment exacte de la mort. El document també recull la seva professió, per tots coneguda: "", explicita.El document, en el qual es fa referència a, filla d'Elisabet II, com a familiar de contacte, estableix el 16 de setembre com a data d'inscripció al registre, encara que la còpia correspon al dia 26 i apareix signada pel màxim responsable d'aquest organisme,Elisabet II va morir després de set dècades de regnat i, en conseqüència,que des del mateix instant de la mort de la seva mare va adoptar el nom de Carles III. La mort va donar pas a deu dies de dol que van acabar amb un funeral d'Estat davant de mig miler de dirigents internacionals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor