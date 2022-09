Centenars de càrrecs, pendents de si Junts abandona el Govern

La crisi alpot implicar la sortida de sis consellers de Junts : el partit tenia assignades set cadires al consell executiu, però ara en compta amb una de vacant per la destitució de Jordi Puigneró . Però no són els únics que es poden quedar sense responsabilitats públiques si la formació liderada peracaba trencant amb. Aproximadament uns 300 càrrecs de l'administració catalana podrien abandonar l'executiu.Segons les últimes dades de la Generalitat, els departaments que més despesa en salari tenen són els de Vicepresidència i Polítiques Digitals, amb 3,5 milions d'euros, i el d'Acció Exterior, de, amb 3,4 milions d'euros. A aquests també caldria sumar-hi els sous dels alts càrrecs d'Economia i Hisenda, pilotada per, Salut (), Recerca i Universitats (), Justícia () i Drets Socials ().En concret, l'executiu té més de, eventuals, directius del sector públic i altres càrrecs de confiança, amb uns salaris anuals que superen els 40 milions d'euros. Aproximadament, tenint en compte els resultats electorals, una mica més de la meitat són d'ERC i una mica menys de la meitat són de Junts. Per tant, unsserien els que estarien en joc depenent de quina sigui la decisió dels juntaires.El sector públic, però, disposa també de 180, especialment en l'àmbit de la-directors i gerents d'hospitals, consorcis sanitaris o institucions similars- i de-al capdavant del transport públic i infraestructures però també d'organismes de gestió del territori o l'Incasòl-. Finalment, també es reconeixen 14 altres directius, que no són més que els delegats de la Generalitat a les delegacions a l'exterior, els quals no es nomenen a dit sinó a través de, i, per tant, no poden perdre un lloc de feina per canvis al Govern.Una vuitantena de càrrecs al país seran majoritàriament substituïts si Junts marxa del Govern. Es tracta dels responsables de lesal territori de diversos departaments i àrees de la Generalitat, amb representants nomenats amb aval de les conselleries. Altres càrrecs no són nomenats directament per la Generalitat però sí que els proposa, i un dels més cobejats és de la presidència del, ara en mans de, de Junts.Amb tot això, cal tenir en compte que els 180 directius del sector públic poden contractar els seus, els quals no apareixen en els informes de la Generalitat i depenen de cadascuna de les entitats o empreses públiques. Igualment, els consellers poden canviar els subdelegats generals de cada departament, càrrecs que poden ocupar també només funcionaris que reben un complement per la, però triats -o ratificats- per una decisió política.

