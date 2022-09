El govern espanyol rebaixa l'IVA dels productes d'higiene femenina al 4%

Elha acordat aquest dijous la rebaixa de l'del 10% al 4%. Tampons, compreses i copes menstruals, entre altres productes, passaran a ser més accessibles. Es posa fi, així, a la "", com s'hi ha referit la ministra d'Hisenda,. Una reivindicació que ha estat una de les grans banderes d'" ha valorat la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social,, qui va avançar que la inclusió de la rebaixa en el nou paquet de mesures fiscals de l'executiu era una condició sine qua non perquè el segon partit del govern hi votés favorablement. Tanmateix, Díaz ha afegit que es reduirà l'IVA delsi elsha confirmat que la iniciativa quedarà recollida en els, tot i que no consta en la documentació del ministeri. Quan es va discutir la llei de l'avortament, d'on es va quedar fora aquesta reivindicació, es va estimar que l'aplicació de l'IVA superreduït pels productes d'higiene femenina tindria un impacte fiscal negatiu deUna altra ministra que ha celebrat la mesura ha estat la d'Igualtat,, qui l'ha definit com "" i "". "Combatre la pobresa menstrual és un deure per protegir la salut de totes les dones", ha afegit. En la mateixa línia s'ha expressat el portaveu de l'organització de consumidors Facua,