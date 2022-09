Acte unitari a Arc de Triomf

Plantada d'urnes de l'ANC

Tancada als col·legis

🔴El 30-S, vigília de l'#1OArcdeTriomf, el Consell torna a escoles i punts on es va votar el referèndum.



▶️Un Especial amb connexions i convidats que van ser protagonistes de la victòria democràtica.https://t.co/fALsqIJPLi



🕓 20 h al canal de YT 👇🏽#PreparemNos — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) September 28, 2022

L'recorda aquest dissabte els cinc anys delde l'. Enmig d'un context de crisi al, es preveu que milers de persones participin en els diferents actes i les diverses concentracions programades principalment a, especialment després d'unaque va deixar xifres destacables d'assistència.La protagonista del dia serà la concentració unitària a, però a banda el Govern també té previst un acte de record -encara per determinar quan, on i com- i l'ANC farà una plantada d'urnes a la, just al mig del Palau de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona. A més, elha convocat en diversos col·legis de la capital catalana per fer tancades nocturnes.La manifestació de l'1-O servirà de termòmetre per veure el grau de mobilització de les bases de l'independentisme i les entitats sobiranistes, en sentit ampli, volen que l'èxit de la Diada no sigui flor d'un dia. La convoquen elCultural, l', l', lai la. Serà una concentració a l'Arc de Triomf a partir de les 17 hores que aspira a ser transversal i escenificar la unitat d'acció entre partits, entitats, institucions i ciutadania que va fer possible l'1-O.A falta de confirmació oficial, tots els partits independentistes amb representació parlamentària hi seran, també ERC, que va ser més reticent a la manifestació de la Diada amb l'absència d'Aragonès i els consellers republicans. L'obertura de l'acte anirà a càrrec de la que fa cinc anys era la presidenta del Parlament,, i intervindran totes les entitats convocants. El tancament anirà a càrrec del que en aquells moments era el president de la Generalitat,A les 15.30, abans de l'acte unitari a Arc de Triomf, l'ANC també té previst una altra concentració. L'entitat preveu una acció de protesta a la plaça Sant Jaume, davant del Palau de la, el diacoincidint amb el cinquè aniversari del referèndum. Segons han detallat, serà una acció "commemorativa i reivindicativa" i consistirà a aixecar un mur d'urnes per "visibilitzar l'allunyament de les institucions respecte al resultat del referèndum".Més enllà de l'acció de protesta i de l'acte unitari l'ANC ha fet una crida a les sevesa organitzar "tants actes com tinguin previstos" al llarg del matí per celebrar la data, i després desplaçar-se a Barcelona per participar en les dues accions. A més, han convocat una concentració a les quatre de la tarda a lade"per denunciar la repressió internacionalment".La matinada del 30 de setembre de fa cinc anys centenars de persones van tancar-se als diversosde l'1-O per evitar que la policia els precintés i que se n'emportessin les urnes. Això és el que vol rememorar el Consell de la República, que ha triat set espais en diferents punts del territori per celebrar-hi unaEn concret, aquests punts de trobada seran l'Escola La Concepció de, l'Escola Nostra Llar de, l'Escola Oficial d'Idiomes de, el Pavelló Poliesportiu de, el Pavelló Poliesportiu de, l'Escola Castell dei l'Escola Joventut de. A més, l'acte s'acompanyarà d'un directe a YouTube amb connexions i convidats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor