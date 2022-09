Les 50 millors sèries de tota la història, segons la «Rolling Stone»

La protagonista, molt coneguda als EUA Foto: NBC

Donald Glover, Brian Tyree Henry i Lakeith Stanfield Foto: Walt Disney Company

Una escèna de la sitcom americana Foto: NBC

El repartiment de «Mad Men» Foto: Lionsgate.

Els quatre protagonistes de la comèdia Foto: NBC

Phoebe Waller-Bridge a Fleabag Foto: BBC3

Dos dels protagonistes de l'obra mestra Foto: HBO Max

El repartiment de la sèrie Foto: AMC Olimp televisiu amb dos protagonistes que seran inabastables al llarg de la història. Walter White i Jesse Pinkman (interpretats pels immensos Bryan Cranston i Aaron Paul) encapçalen un repartiment impresionant en una història sublima de Vince Gilligan. Cada temporada escala més en construir una joia que deriva en diamant únic.

La família Simpson Foto: Walt Disney Company

Els integrants de «The Sopranos» Foto: HBO Max

La batalla per jerarquitzar quina és la millor sèrie de la història és inacabable. Desenes de mitjans, revistes i experts especialitzats intenten ordenar les majors produccions de la història de la televisió (i ara de les plataformes comi companyia), però, com sempre, la tria és pràcticament subjectiva. A vegades, fins i tot, un insult per a les produccions que es fan arreu del món.Així ho han fet a la revista, una de les més importants de tot el planeta en el panorama cultural, a l'hora de vertebrarmés destacades de tots els temps. Amb una clara majoria de produccions dels EUA, hem seleccionat les 50 primeres del seu rànquing personal. Aquí podeu veure la seva llista completa La revista, com marca la tradició crítica dels EUA, també agrupa els concursos i programes televisius en aquesta llista de sèries televisives. Un dels formats més universals de tota la història moderna.Per a molts, la millor sitcom de tots els temps. Per a la revista Rolling Stone, amb prou feines entra entre les 50 millors. La seva primera temporada va ser una autèntica revolució i les darreres, una tradició televisiva. Segueix aglutinant milions de persones en audiència any rere any.Referència absoluta en el gènere de les trames sobre policies corruptes i amb llums i ombres. Contemporània d'altres produccions d'FX i HBO, va ser tota una competidora de títols com The Sopranos.Sèrie adolescent d'una sola temporada que va suposar un absolut triomf als Estats Units. Un dels seus integrants secundaris va ser Jared Leto.És la ficció televisiva sobre política més important, influent i idilícia de la història de la televisió. La creació d'Aaron Sorkin va arrasar durant les primeres tres temporades en tots els guardons sobre sèries.Peter Falk va interpretar un dels detectius més carismàtics i estimats de tota la ficció televisiva. El seu èxit va arribar també a Catalunya, gràcies al doblatge en català que va realitzar TV3.Un dels late nights televisius més importants de tots els temps, especialment als Estats Units en l'etapa moderna d'aquest format de programa.Comèdia sobre la vida d'una afroamericana, des d'una perspectiva pràcticament pionera en el món de les sèries. Issa Rae interpreta la protagonista, que balla en una barreja de temes lleugers i d'altres amb molta càrreca políticosocial.Saga de sèries de ciència-ficció que han acabat convertint-se en títols de culte per a la comunitat Sci-Fi. D'una petita minisèrie es va desenvolupar tot un univers ple d'acció, política i històries futuristes.La sèrie d'animació -fora del gènere japonès- de més qualitat de l'última dècada. Entre la sàtira, el surrealisme, el drama i la comèdia negra, un còctel de sensacions que sacsejaran l'espectador des del primer capítol fins a l'últim.Comèdia satírica molt lleugera, fresca i divertida que aborda un dels problemes més complexos de la història de la humanitat: hi ha vida més enllà de la mort? Va triomfar gràcies a la seva evolució de guió i personatges.Crònica sobre la vida quotidiana de l'actor Larry David que s'interpreta a si mateix. Voreja els límits entre realitat i ficció, usant una estètica de vídeo domèstic i un sentit de l'humor molt particular.Una de les sèries policíaques més importants de la televisió durant la dècada dels anys 80. Moltes de les ficcions estrenades posteriorment beuen d'aquesta història d'una comissaria de Nova York.Sitcom al voltant dels personatges duna família disfuncional amb problemes econòmics. El seu format va ser trencador i va crear una nova onada de ficcions sitcom amb punts de vista diferents, a més de realitzacions diferents.Una de les mares de la ficció televisiva, a l'engròs. Un dels programes més vistos de l'època a tot els Estats Units: la parella de Lucille Ball i Desi Arnaz van fer història (i després van engrandir la seva llegenda amb el film estrenat el 2021).La sèrie d'una generació. Milions de persones pendents, setmana rere setmana, d'un dels misteris televisius més enrevessats de la història. El seu final és llegendari (per a desgràcia de molts).Steve Carrell i el seu personatge Michael Scott fa gairebé una dècada que ja no surten en pantalla, però els seguidors de la versió americana de la creació de Ricky Gervais no paren de créixer. Reconvertida en mem, és pràcticament de culte.Mítica sèrie del grup de comèdia Monty Python. Episodis breus amb una forta càrrega crítica, apuntant contra tothom: societat, política, esports, religió...Obra mestra de Vince Gilligan, que aconsegueix una gesta pràcticament tabú en el món de les sèries: que un spin-off d'una excel·lent ficció aconsegueixi el mateix nivell de qualitat que la matriu. El personatge de Saul Goodman és un dels més importants de la modernitat.Un abans i un després en el fenomen de les sèries en un món de plataformes. L'obra adaptada de George R.R. Martin va despertar un seguiment gairebé malaltís a desenes de milions de persones. El salt de qualitat de la ficció va acabar decebent en les darreres temporades.Comèdia per asseure càtedra. La sèrie segueix les aventures en format de documental de Leslie Knope (interpretada per la gran Amy Poehler), que treballa al departament de parcs i temps lliure a la ciutat de Pawnee, a Indiana.Minisèrie que es va convertir en tota una llegenda als Estats Units i va fer la volta al món pel seu missatge antiracista. La història aborda la vida d'un home afroamericà que, en ple segle XVIII, es va negar a ser anomenat pel seu nom d'esclau.La millor sèrie esportiva nord-americana de la història. Explica la vida d'un entrenador d'institut que agafa un grup de joves inestables i els agrupa a través de les vivències esportives. Un gran retrat d'una època no molt llunyana.Ficció western que va saber deixar de banda els clixés del gènere per endinsar-se en una història dramàtica que es podria traslladar a qualsevol altre escenari. El repartiment, amb Timothy Olyphant i Ian McShane al capdavant, de luxe.La sèrie educativa per antonomàsia de la història de la televisió. Els seus personatges no tenen rival en l'imaginari col·lectiu, a part d'haver aconseguit evolucionar dècada rere dècada.Sèrie que es basa en la pel·lícula homònima de Robert Altman sobre les aventures d'un equip mèdic a la Guerra de Corea. Va durar fins a 11 temporades, esdevenint un èxit d'audiència immensa. Fins a 100 milions de persones van veure la darrera temporada.Obra de culte de només 18 episodis que va suposar la pedrera de molts intèrprets de renom del panorama nord-americà. Jason Segel, James Franco, Seth Roger i Linda Cardellini, entre d'altres.Deixant de banda el film del 2009 i el còmic original d'Alan Moore, aquesta minisèrie agafa l'univers del dibuixant i crea un univers paral·lel amb una història alternativa. Els vigilants emmascarats són tractats com a criminals... i la societat no els accepta. Un prodigi.Més de 40 títols, entre sèries, pel·lícules i altres formats, duen el nom d'Star Trek, la ficció televisiva de ciència-ficció més important de tots els temps. Des del capità Kirk fins a Picard, els seus personatges han impregnat milions de persones durant dècades.Famosa telecomèdia nord-americana dels anys setanta que gira al voltant d'Archie Bunker, un treballador d'ideologia conservadora els punts de vista dels quals xoquen amb tots els del seu entorn. El hit d'una època que ha mort a vigència pel pas del temps. Americanada.El metavers creat per Tina Fey en aquesta comèdia mig autobiogràfica és una obra de culte de guió, diversió i qualitat actoral de categoria. Recreant la seva vida en el seu pas per Saturday Night Live, van arribar a crear moments que són càtedra del gènere.Mostra les mancances d'una societat que evita abordar violacions, assalts i agressions sexuals contra les dones. Michaela Coel, que dirigeix, escriu i protagonitza la sèrie, fa pujar el seu personatge cap a un camí d'autodefensa i empoderament contra la barbàrie que molts decideixen ignorar.El programa estrella dels gags, sketchs, comèdia política, crítica social, imitacions i altres tipus de comèdia. Les estrelles que han passat pel programa durant dècades han marcat generacions d'artistes. Molts han acabat fent carrera de renom. Un tòtem de la televisió dels EUA.Un drama que ha marcat tota una generació de públic i crítics a parts iguals. Plantejar que el 2% de la població mundial desapareix sense deixar rastre com a punt de partida és un dels inicis més arriscats i demolidors que s'han vist mai.Irrepetible, inexplicable i pràcticament inigualable. Aquesta sèrie de David Lynch va despertar una eufòria sense precedents en el món de les sèries en un format diferent del que estava acostumat fins llavors l'espectador.Ficció televisiva d'un format que apasiona la crítica dels EUA. La sèrie s'endinsa al món que s'amaga darrere d'un dels molts late-shows que acompanyen els americans a la matinada ia la vida del seu presentador, Larry Sanders.Brillant enfocament que la ficció nord-americana no havia fet mai de la Guerra Freda. Un matrimoni rus viu als Estats Units com a cèl·lula d'espies infiltrada. Es fan passar per una parella purament americana, amb dos fills que no tenen ni idea de qui són els seus pares. Una sèrie d'execució, trames i personatges pràcticament impecables.Comèdia de les que marquen una època. Armando Ianucci, un dels cineastes humorístics amb major capacitat de crítica política del planeta, és el creador d'aquesta crònica d'una senadora interpretada per Julia Louis-Dreyfus que és ascendida a vicepresidenta sense esperar-ho.Bressol de la ciència ficció, una autèntica Bíblia per al gènere. En els 156 episodis trobem (cadascú era diferent) temes quotidians, del dia a dia, recolzats en gèneres com la ciència ficció, la fantasia, el terror o la intriga. Tots ells amb un enorme rerefons crític social alhora que metafòric.Sèrie que segueix a la disfuncional família de Logan Roy i els seus quatre fills, que controlen una de les empreses de mitjans de comunicació i entreteniment més importants de l'món. Els problemes arriben quan es planteja qui serà el successor del patriarca. És la nova hereva reina del drama d'HBO.La sitcom més exitosa de la dècada dels anys 70, amb un triomf sense precedents als Estats Units, però que mai va aconseguir traspassar fronteres ni arribar a ser editada a Europa.Exquisida sèrie en qualitat artística, de forma i de narració sobre molts temes socials, polítics i humans. Tot vertebrat a través de la història de dos cosins afroamericans que s'endinsen en el món del rap. El problema és que pràcticament tot ho veuen amb un enfocament diferent.11 temporades, més de 200 episodis i 28 premis Emmy. Tota una gesta per a la que els americans consideren com la seva millor sitcom. Situada en la dècada dels anys 80, va ser tan exitosa que va donar peu a una altra exitosa sèrie: Frasier.Ambientació impecable, uns personatges excelsos, una construcció de la història de categoria i una evolució dramàtica de gran nivell. La sèrie de Matthew Weiner va marcar tota una època, abans de la voràgine de les plataformes. Donald Draper és a l'Olímp dels personatges carismàtics televisius moderns.Si parlàvem de sitcom estrella per als EUA, aquesta és la màxima exponent, la pionera, la creadora, del concepte del gènere modern. A partir d'ella arriben altres com Friends o HIMYM. Jerry Seinfeld encapçala un repartiment de luxe, amb mil gags, escenes i bromes que segueixen vigents avui dia. En elegància, humor i temàtica.En un exercici de guió, direcció i posada en escena magistral, Phoebe Waller-Bridge encapçala aquesta magistral sèrie sobre la vida d'una jove londinenca de 30 anys. La quotidianitat convertida en un hilarant relat, la seva particular visió del món que l'envolta, els seus problemes familiars i els dubtes sobre l'amor són diversos dels ingredients.Considerada per la gran majoria la millor sèrie de la història i una de les obligades per a tots els amants de les ficcions, narra les vivències de la ciutat de Baltimore des de molts prismes diferents. Repartiment, històries, guions i evolució de personatges impecables. Molt poques arriben al seu nivell i hi ha masses que ho intenten.No hi ha suficients adjectius per descriure aquesta obra mestra de la animació i la comèdia que ha traspassat totes les línies possibles per convertir-se en llegenda, mite i un univers propi en el llenguatge cuotidià de milions de persones.James Gandolfini va segellar en el seu paper de Tony Soprano una càtedra interpretativa inabastable, plena de matisos i perles actorals que difícilment trobarà rival. La història de David Chase, el repartiment de protagonistes i secundaris, a més de la immensa capacitat per crear subtrames i lectures entre línies la converteixen en una de les millors de la història sense cap mena de dubte.

