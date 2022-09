La jutge impedeix a Baños declarar en català al seu judici per desobediència

La jutge del jutjat penal 30 de Madrid ha impedit adeclarar enal seu judici per desobediència greu per haver-se negat a respondredurant el judici del procés. "La llei diu que els acusats poden declarar en llengua co-oficial en aquelles comunitats on hi ha dues llengües oficials, però a Madrid la llengua oficial és el castellà", ha argumentat la jutgessa. Després d'una breu discussió, en què Baños s'ha ratificat en la voluntat de declarar en català, l'interrogatori de l'acusat no s'ha pogut fer. "i no té dret a intèrpret", ha reblat la jutge, que ha determinat que no hi ha indefensió perquè Baños parla i entén perfectament el castellà. "", ha dit l'exdirigent independentista.El jutge ha continuat amb normalitat i la Fiscalia ha rebaixat la petició de pena,, com en el cas d'Eulàlia Reguant, jutjada dimecres al Tribunal Suprem. Reguant sí que va poder declarar en català i la jutgessa ho ha argumentat pel fet que el Tribunal Suprem té jurisdicció a tota Espanya, però el jutjat penal de Madrid només en té a Madrid. "A Madrid l'idioma oficial és el castellà", ha sentenciat. La defensa de l'exdiputat de la CUP ha alertat la jutgessa que la decisió suposa una vulneració de drets fonamentals per a Baños. "Faci constar la protesta, però la decisió està presa", ha dit la jutgessa.En el tràmit de conclusions, l'advocat de Baños ha retret a la Fiscalia que ometi part del que va passar al judici del procés. "Estem jutjant un acte de desobediència, no una actitud de l'acusat davant d'un determinat partit polític com Vox; el delicte de desobediència no tutela les parts, sinó l'autoritat del tribunal", ha dit l'advocat. En aquest sentit, ha dit que Baños, el qui, no pas el què. "La proposta del president del tribunal no va ser habitual: l'interrogatori es va fer de tal manera que provocava dubtes", ha dit.Baños, a les portes del jutjat,durant el judici del procés. "Vam fer un acte polític en seu judcial, però l'acte és polític, i la resolució judicial d'aquest acte polític és poc rellevant", ha dit l'exdiputat de la CUP. També ha defensat que cal aïllar la ultradreta en qualsevol espai i ha recordat que també es va negar a respondre els advocats ultres a través del president del tribunal, Manuel Marchena."Si té l'afició de ser ventríloc del senyori repetir el que diuen els feixistes, és una afició particular seva, però no tenia per què respondre a una mena de delegat d'un partit d'ultradreta, això no obstant, molt que sigui president del Suprem", ha reblat. Sigui com sigui, una sentència condemnatòria no tindrà efectes significatius en el cas de Baños, perquè no entrarà a presó ni tampoc ostenta cap càrrec públic pel qual pugui ser inhabilitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor