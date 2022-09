Dues destinacions catalanes, entre les 100 més sostenibles del món

Dues destinacions catalanes han estat triades entre les 100 més sostenibles del món. Així ho ha anunciat l'associació, que celebra el seu congrés anual del 26 de setembre a l'1 d'octubre a Atenes i en què sempre elabora aquest rànquing. En concret, els territoris reconeguts són lesi de la zona deDe la zona de Torroella de Montgrí-L'Estartit se'n destaca el programa "", en què uns 3.000 estudiants fan excursions i projectes a la naturalesa per "entendre'n la conservació". Pel que fa a les Terres de l'Ebre, a part d'elogiar-ne la "bellesa", es parla del projecte d’ampliació de lade laDurant la celebració del congrés, on tenen lloc diferents ponències i taules de debat, es presenten casos d’èxit i bones pràctiques en la gestió del turisme sostenible. Global Green Destinations és unasense ànim de lucre que treballa per alde les destinacions sostenibles i el seu reconeixement.L'entitat té com a objectiu donar suport a les destinacions, regions i països en la millora de la, lai laen el mercat a través de crear eines i plataformes. A més, també els hi dona promoció pública. Pel que fa als guardons a les 100 millors destinacions del món, la finalitat és enfortir el perfil d'aquests indrets pel que fa a uni verd.

