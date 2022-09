Tarragona retirarà d'emergència les graderies de l'amfiteatre romà per «perill d'esfondrament»

Lesde la suma cavea de l', reconstruïdes als anys setanta del segle XX, seran, un cop avaluat l'informe encarregat a un equip de professionals extern i consensuat amb els tècnics de l'Ajuntament. Aquesta decisió s'ha informat també a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i a aquelles entitats vinculades a la protecció del patrimoni històric com l'ICAC, ICOMOS o la RSAT. Segons el regidor de l'àrea,, ha assegurat que encara no saben quina superfície retiraran d'una estructura que quan plou malmet la resta del monument. "Hi ha perill d'esfondrament", ha detallat Pinedo.La licitació del contracte es farà en els propers dies, però en paral·lel una empresa -Profirex- ja començarà a actuar des d'aquest dijous i durant els propers dos mesos. De fet, aquest divendres al ple s'aprovarà unper aconseguir els diners necessaris per aquesta actuació d'emergència. A més, al 2023 s'inclourà una partida per monitoritzar l'evolució del monument i la seva possible degradació. Per ara, l'accés a la totalitat de la graderia es mantindrà tancat per motiu de seguretat. Una graderia que, entre d'altres a causa de la pluja, que es filtra i afecta a l'estabilitat del monument.Segons un comunicat del consistori, "la progressiva degradació estructural d'aquestes graderies i els conseqüents riscos de desestabilització i esfondrament van propiciar la. Des d'aleshores, una situació que havia de ser provisional s'ha allargat a l'espera d'obtenir els estudis específics per tal de diagnosticar la situació i avaluar les possibles solucions encaminades a l'aprofitament o no de les grades, valorant-ne la seva viabilitat tan tècnica com econòmica, així com tenint present la conservació del patrimoni com a eix prioritari".Els darrers episodis detambé estan accelerant el desgast de lesidentificades sobre aquesta part del monument, així com del mateix terreny i, segons l'Ajuntament, "és necessari iniciar una correcta gestió d'aigües del sector".L'informe ha determinat que cal iniciar de forma imminent unaper a sostenir i estabilitzar amb garanties la part de l'amfiteatre reconstruïda als anys 70, que no afecti la resta del monument. Per tot això, després d'avaluar aquest informe i fer les consultes tècniques pertinents, els tècnics de l'Ajuntament han conclòs, en base a criteris de conservació, prevenció i protecció del patrimoni històric, que la solució més adient és el desmuntatge parcial d'aquestes graderies fins a assolir un grau de consolidació òptim, seguint els procediments indicats en l'informe municipal.Atesa la situació, l'actuació s'iniciarà d'immediat. De fet, aquest mateix matí, s'ha començat a senyalitzar la zona i entrar material. Per a dur a terme aquestes obres, la conselleria de Patrimoni ha valorat la intervenció en, partida pressupostària que es portarà a aprovació al consell plenari extraordinari d'aquest proper divendres 30 de setembre.Com s'explica a l'informe, en funció dels resultats del desmuntatge parcial, de la investigació arqueològica i de l'anàlisi estructural; es determinaran les accions a emprendre, al mateix temps que es començarà a treballar en el, partida que estarà inclosa al pressupost municipal de 2023.

