Barcelona obre el camí a visibilitzar les cures amb la nova «targeta cuidadora»

"Tothom en algun moment és dependent dels altres i la tasca de cuidador no ens pot resultar aliena". Aquestes han estat les paraules pronunciades per l'alcaldessa de Barcelona,, aquest dijous al matí des de la seu de Barcelona Cuida, on s'ha fet entrega de les primeresque el consistori ha creat i que. Segons ha detallat Colau, són un primer pas per obrir el camí a coses "fins ara invisibilitzades i imprescindibles". Ja hi haque l'han sol·licitat.Amb la posada en marxa d'aquestes noves targetes "cuidadores", el consistori de la capital catalana vol apropar-se a les més de 350.000 persones que actualment es dediquen a les cures. "És un treball molt exigent, sovint no remunerat", ha recordat l'alcaldessa, alhora que hapera institucions com la Generalitat, l'Estat o Europa. Mentre aquestes solucions no arriben, però, l'Ajuntament barceloní posa el focus i la mirada en un lloc "imprescindible" com és la feina de les cures: "i esperem que animi a la Generalitat i l'Estat a activar-se".La funció de les targetes "cuidadores", més enllà dedels cuidadors i cuidadores, ésper aquestes persones. "Vol ser", ha clamat Colau, mentre ha explicat alguns dels serveis específics que obtindran les persones que s'hi adhereixin. Des d'unper oferir suport en cas de necessitats específiques, ade la ciutat, com ara gimnasos o els menús dels hospitals on el cuidador acompanya el pacient de manera recurrent. Un delsque ha posat en relleu l'alcaldessa ha estat el de "": els cuidadors podran contactar amb personesi així puguin tenir temps per a ells mateixos. Seran, segons han detallat, persones que treballen de bracet d'entitats i associacions amb coneixement sobre les malalties o patologies dels cuidats.", ha clamat l'alcaldessa. En aquest sentit, Colau ha detallat que la targeta es podrà aconseguir a la seu de Barcelona Cuida, però que hi haurà entitats i establiments que en proporcionaran informació. Seran els equipaments Vila Veïna , de propietat municipal, els CAP o les farmàcies de la ciutat, on els cuidadors podran rebre més detalls sobre la nova "targeta cuidadora" per poder-la adquirir: "Tindrem antenes a tota la ciutat".", ha recordat l'Imma, representant de la xarxa de famílies cuidadores de Barcelona, que ha celebrat el nou servei que ha posat en marxa el consistori. "Sabem que una persona més informada i formada donarà millor atenció", ha dit fent referència a laque aquestté de rebre informació detallada, de tenir via directa amb les entitats i un mètode per rebre suport emocional. "", ha remarcat l'Imma, alhora que ha assegurat que les targetes "cuidadores" permetran ajudar ials cuidadors que pot acabar afectant la persona cuidada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor