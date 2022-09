Putin annexionarà aquest divendres quatre territoris ucraïnesos a Rússia

Altres notícies que et poden interessar

El president rus,, signarà aquest divendres l'de les autoproclamades repúbliques populars dei de les regions de. Segons ha anunciat el portaveu del Kremlin,, la cerimònia es farà a les 15 hores (hora local) i Putin es reunirà amb els líders dels quatre territoris, que s'han desplaçat aL'annexió es produirà després delsque s'han celebrat en aquests territoris, els quals no tenen el reconeixement ni de les autoritats ucraïneses ni dels governs occidentals però que van deixar un 97% de votants favorables a l'annexió a Rússia . Moscou pretén utilitzar les votacions per legitimar la seva ocupació, tal com va fer el 2014 amb la península deTot plegat s'ha accelerat després que Putin anunciés la setmana passada una " mobilització parcial " de 300.000 reservistes -la primera des de la- per frenar la contraofensiva de l'exèrcit ucraïnès que ha fet recular les tropes russes. Des de fa setmanes, el líder deles veia obligat a efectuar algun moviment agosarat per intentar modificar l'evolució del conflicte, que no li és favorable.En el seu discurs als ciutadans russos, amb un to molt bel·ligerant, Putin també va amenaçaruna altra vegada, acusant-lo de voler "destruir" Rússia. I per generar pressió, va recórrer a la seva arma més poderosa: usar el botó nuclear . "No és un farol", va assegurar el president rus. L'escenari ha empitjorat i incrementa la incertesa global en plenaenergètica i inflacionària.​​​​​

