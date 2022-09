La supermodel Emily Ratajkowski emociona Instagram amb un text en català

Un text íntegrament en català en un dels aparadors més importants del món a les xarxes socials. La supermodelha publicat un text en llengua catalana en la seva darrera publicació a Instagram. Allà, la també actriu nord-americana, ha volgut homenatjar les seves vivències d'infantesa i familiars, on, segons explica ella mateixa, hi ha passat molts estius des que va néixer. Ratajkowsi ha tornat a l'illa de Mallorca amb la seva filla per passar uns dies de vacances."Mallorca és màgica.Tinc la sort de tenir aquesta illa com a part de la meva vida i ara també la del meu fill", ha escrit Ratajkowsi al seu perfil d'Instagram. La model, molt coneguda per haver participat en les passarel·les més importants de tot el planeta, també ha participat en unes vuit pel·lícules -en la majoria amb papers secundaris-.

