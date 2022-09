La Generalitat recomana prohibir les pantalles als menors de 3 anys i deixar-los sense mòbil fins als 12

El Govern posa el focus en l'exposició tecnològica a la qual s'enfronten els menors d'edat des de molt petits. Els especialistes recomanen una mesura molt contundent:limitar el seu ús fins als 6 anys (a mitja hora al dia), fins als 12 anys (com a molt una hora) i no tenir telèfon mòbil fins aquesta mateixa edat. La Generalitat va publicar ahir una guia plena de recomanacions per a les famílies de cara a l'ús de les tecnologies amb els més petits de casa, Les tecnologies digitals en la infància, l'adolescència i la joventut L'ús de pantalles ha de ser evolutiu, segons els experts.es recomana una exposició molt limitada a les pantalles, sempre acompanyada i mai més de mitja hora.es pot anar millorant l'exposició a aquestes pantalles, segons les recomanacions del Govern, però només fins a un consum d'una hora al dia.quan la Generalitat recomana poder obrir el ventall de consum de pantalles i, a més, fer ús del mòbil.El secretari d'Infància, Adolescència i Joventut,, ha posat en relleu la necessitat de la guia. Per justificar-ho, ha recordat la dada de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que determina que la meitat delsapareixen abans dels 14 anys. Al seu torn, el subdirector general d'Addiccions del Departament de Salut, Joan Colom, ha afegit que la irrupció extraordinària de les noves tecnologies en la població més jove suposa "grans riscos". Entre d'altres, l'ús compulsiu d'internet, videojocs o jocs d'apostes."El que ens preocupai el que pretén la guia és enfocar quins elements tenim per fer-hi front", ha detallat Colom. De fet, el document, que està disponible en línia, recull quins són els principals fenòmens associats a riscos d'identitat i de desenvolupar relacions socials a les xarxes. Per exemple, el ciberassetjament, els missatges ham i la sextorsió.

