Catorze comarques en alerta per ruixats intensos durant aquest dijous

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dj. 06.00 TU a dv. 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6 pic.twitter.com/r38vHse1Jn — Meteocat (@meteocat) September 29, 2022

degeneralitzades a bona part del país després d'una setmana que ja havia deixat ruixats puntuals i una baixada important de les. Això és el que assegura la previsió del(Meteocat), que ha activat l'avís per intensitat de la pluja a un total de 14 comarques a partir durant gairebé tot el dia.Així doncs, a partir del migdia i durant tota la tarda i el vespre d'aquest dijous les comarques en alerta són la, el, el, l', eli la, el, el, el, el, el, eli elEls primers ruixats es preveu que afectin les comarques gironines i després aniran fent-se extensius cap a lai el, sent aquesta última zona on es mantindran les pluges de cara a la nit i la matinada. En tots aquests territoris es poden acumular 20 litres en 30 minuts i elssovint aniran acompanyats dei localment dePel que fa a la resta de territoris, també es poden produirpuntuals ali al. Per altra banda, de cara al, l'alerta delper intensitat de la pluja se situarà durant el migdia, tota la tarda i fins al vespre al Barcelonès, el Maresme i el Vallès Oriental.

