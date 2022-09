🔴 Vídeo | Turull s'emociona en directe a RAC1 per la situació de l'independentisme: «Sento molta tristesa»https://t.co/iSnr3kV4Yf pic.twitter.com/wmFKh6ftRY — NacióDigital (@naciodigital) September 29, 2022

, secretari general de Junts, no ha pogut amagar la seva emoció en acabar l'entrevista al programadesprés d'abordar tot el terratrèmol polític que travessa l'independentisme i el Govern de la Generalitat. El líder de la formació sobiranista, després d'anunciar que els consellers de Junts han posat els seus càrrecs a disposició del partit , no ha pogut frenar les llàgrimes en ser preguntat sobre com es trobava a nivell físic i mental, després de tots els fets de les últimes hores."Està més cansat, està més trist, està més dolgut? Fa cara d'esgotat, d'emprenyat...", li ha preguntat, en els moments finals de la conversa.amb la veu mig trencada. En la repregunta de Basté, el secretari general de Junts ha admès que "hi han sacrificis de molta gent", però no ha pogut continuar més la frase en emocionar-se. Turull ha marxat de l'estudi de RAC1 per dirigir-se ràpidament a la reunió de l'executiva del partit que lidera, que ha començat a primera hora del matí.A partir de les deu del matí, la direcció de la formació es reuneix per decidir si seguir o no dins del Govern. La tria final, en tot cas, pertany a la militància, que haurà de ser consultada al respecte, com ha refermat el secretari general de Junts.aprovada en el mes de juliol amb més del 90% dels vots en el congrés del partit. Qui primer va parlar d'aquesta votació va ser Laura Borràs, presidenta de la formació, que és partidària d'accelerar els processos per sortir de l'executiu.

