Els consellers de Junts posen el càrrec a disposició del partit

Els consellers dehan posat el càrrec a disposició del partit en funció de la decisió que s'adopti sobre la continuïtat aldesprés de la decisió del president de cessar el vicepresident Jordi Puigneró . Així ho ha apuntat Jordi Turull, secretari general de Junts, en una entrevista aquest dijous a RAC1. "Amb aquesta decisió ens sentim bastant expulsats de l'executiu", ha ressaltat Turull. A partir de les deu del matí, la direcció de la formació es reuneix per decidir si seguir o no dins del Govern. La tria final, en tot cas, pertany a la militància, que haurà de ser consultada al respecte, com ha refermat el secretari general de Junts. Aquestaforma part de la ponència política del mes de juliol amb més del 90% dels vots en el congrés del partit. Qui primer va parlar d'aquesta votació va ser, presidenta de la formació, que és partidària d'accelerar els processos per sortir de l'executiu.Turull ha posat de manifest que al llarg de la jornada d'ahir -marcada per múltiples reunions paral·leles a Palau, cap d'elles tan transcendent com la que va mantenir ell a soles i sense mòbils amb Aragonès- es va intentar arreglar la situació, però que finalment no va ser possible. En un primer moment, el president de la Generalitat no va comunicar al secretari general de Junts que cessaria Puigneró, però en una segona trobada li va certificar que era la via triada per tancar la crisi. És en aquell moment que Turull -ha defensat- comença a veure que la situació és. Els consellers de Junts esperaven les decisions al despatx del vicepresident al Palau de la Generalitat, on també va aparèixer Borràs passades les deu de la nit.La presidenta suspesa del, en una entrevista a Onda Cero, ha negat qualsevol possibilitat de sumar-se al Govern com a vicepresidenta per succeir Puigneró. Una de les decisions que s'han de prendre aquest matí és què fer amb la vacant, tenint en compte que Aragonès va deixar en mans de Junts la substitució., ha respost Borràs quan se li ha preguntat sobre si estari disposada a fer tàndem amb el president. La dirigent de Junts va votar en contra de l'acord de legislatura amb ERC -en el seu moment no ho va publicitar- i va preferir quedar-se a la cambra catalana en lloc d'assumir la vicepresidència de l'executiu. A finals de juliol va ser suspesa amb els vots d'ERC, el PSC i la CUP pel cas de la(ILC).Dels dirigents de Junts que són membres del Govern i també de l'executiva, qui més s'ha pronunciat a favor de la continuïtat al gabinet és, conseller d'Economia. Es tracta d'un dels que desconeixia la proposta a Aragonès d'una qüestió de confiança, de la qual sí que n'estava al corrent Puigneró, circumstància que li va acabar costant el càrrec. Qui també s'ha mostrat partidària de continuar governant és la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert,, que ha mantingut el viatge previst aper aquest dijous. L'havia d'acompanyar Puigneró, que no ho farà pel cessament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor