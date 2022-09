La inflació es modera i l'IPC cau dels dos dígits per primer cop en tres mesos

L'(IPC) a l'Estat ha caigut un punt i mig al setembre, fins al 9%, segons l'indicador avançat difós aquest dijous per l'(INE). D'aquesta manera, la taxa s'allunya dels rècords històrics de l'estiu, quan es va situar per sobre dels dos dígits –tant al juny, com al juliol i l'agost va superar el llindar del 10%-.La caiguda s'explica principalment pel descens del preu de l', que ha baixat en comparació amb l'any passat. En menor grau, també hi ha influenciat el preu delsi del. Pel que fa a la variació mensual, els preus de consum han registrat al setembre un descens del 0,6% en comparació amb l'agost.Així mateix, l', que exclou els aliments no elaborats i els productes energètics, ha disminuït dues dècimes respecte del mes passat, quan va assolir registres, fins al 6,2%. D'aquesta manera, la taxa ha baixat després d'un any i mig consecutiu a l'alça. Quant a l'Índex de Preus de Consum(IPCA), al setembre s'ha produït una variació anual del 9,3%. Per la seva banda, en relació amb la, l'IPCA s'han mantingut igual que a l'agost.La variació anual definitiva de l'IPC corresponent al mes de setembre es coneixerà a mitjans d'octubre. És aleshores quan l'proporcionarà dades també per. Si es confirma la dada, suposarà una tendència a la baixa dels preus des del juliol, quan van assolir registres rècord -10,8% a l'Estat i 10,3% a Catalunya-, i se situarà com la cinquena variació anual més alta de la sèrie històrica. A l'agost l'IPC es va moderar fins al 10,5% a l'i el 10,2% a

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor