Mor el mític raper Coolio als 59 anys, l'autor de la cançó «Gangsta's Paradise»

El raper estatunidenc, molt conegut per ser l'autor de diverses cançons mítiques com Gangsta's Paradise, ha mort "de manera sobtada" aquest dimecres, a l'edat de 59 anys. Segons informen els mitjans dels Estats Units, el seu representant, qui l'ha acompanyat durant tota la seva carrera, ha confirmat la funesta notícia. La seva carrera va ser catapultada a la fama gràcies a l'èxit d'aquest hit del hip-hop que va aparèixer com a banda sonora de la pel·lícula(John N. Smith, 1995).Coolio va aconseguir el Grammy a la Millor Actuació de Rap en Solitari el 1996 i el disc en el qual s'emmarcava la cançó, que duia el mateix nom. Encara que la majoria del públic el coneix per aquest tema, Coolio -nascut amb el nomel 1963, a Pensilvània- va compaginar una carrera d'actor amb la de cantant en les dècades dels anys 80 i 90, en el moment en el qual el rap va començar a fer eclosió als Estats Units.La seva carrera va iniciar un trajecte comercial amb pas ferm gràcies a l'àlbum de 1994,. La majoria dels seus companys de generació, comhan mostrat les seves condolences. També molts altres rapers i cantants de les generacions posteriors, molts d'ells inspirats gràcies a les cançons i a l'himne de Coolio, el Gangsta's Paradise.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor