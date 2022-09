​Inspira: un festival on la inclusió és tan important com la música

Quan la cultura trenca barreres

Vol donar visibilitat i normalitzar la discapacitat oferint una programació inclusiva, amb espectacles protagonitzats per persones amb capacitats diverses

L'Inspira Festival se celebra a l'antic recinte fabril de la Devesa de Pla de ripoll. Foto: Albert Alemany

Unon laés tan important com la música? Sí, existeix i se celebrarà per tercera vegada a. Es tracta de l' Inspira , un esdeveniment impulsat per la Fundació MAP , entitat que treballa per oferir suports perquè les persones amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat al Ripollès gaudeixin de les mateixes oportunitats per desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva.El primer Inspira es va organitzar el 2018 de la mà de Txarango. El mal temps de deslluir l'esdeveniment, però l'any següent es va poder celebrar amb plenitud amb Oques Grasses com a cap de cartell. La pandèmia va provocar que no se'n programés cap més edició fins elde 2022.L'antic recinte fabril de la, actualment convertit fa uns anys en espai públic, repetirà com a escenari amb una programació encapçalada pelsi on també destaquen les actuacions de. Compartiran cartell ambcom el grup musical Clams, la dansa de P9, la companyia de teatre I ara què? de la Fundació MAP o DJ pel Canvi.Tots plegats configuraran el cartell de la tercera edició del festival inclusiu, que es farà d’11 del matí a la 1h de la matinada, i que també comptarà amb un ampli ventall d’activitats paral·leles per a totes les edats repartides per l’espai infantil (zona Somnis) i l’espai de sensibilització (zona Superació), així com un espai de food trucks i brases (zona Felicitat).Consulta aquí la programació completa de l'Inspira Festival La previsió de l'organització és esgotar lesque s'han posat a la venda, repetint l'èxit del 2019. Les entrades es poden comprar en línia a través de la plataforma Codetickets i també físicament al restaurant CAT Can Guetes de Ripoll, gestionat per la Fundació MAP.Compra aquí les entrades per a l'Inspira Festival 2022 L'Inspira de Ripoll té la missió dei posar la cultura, la música i les arts escèniques a l'abast de tothom, també d'aquelles persones que no poden accedir-hi a causa d'alguna dificultat. Al mateix temps, vol donaroferint una programació inclusiva, amb espectacles protagonitzats per persones amb capacitats diverses.El festival també garanteix unamb l’ús de bucle magnètic, pictogrames, àudios i llengua de signes, entre d’altres. Així mateix, es tornen a oferir preus especials per a grups d’entitats del tercer sector que vulguin assistir-hi, així com a per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. També es programaran els espectacles en, amb l’actuació dels caps de cartell, els Catarres, a les 9 del vespreSi bé el principal eix del festival és la inclusió, enguany també es vol apostar de manera ferma per la. Algunes de les accions i mesures que s’emprendran per tal de reduir l’impacte del festival i conscienciar al públic assistent són la instal·lació d’ecopunts, l’eliminació de plàstics, la utilització de gots ecològics i ampolles d’alumini, el treball de material reciclat en els tallers o la incorporació d’agents ambientals que informaran i s’encarregaran de mantenir els espais nets.

