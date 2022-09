Junts considera un «error històric» el cessament de Puigneró perquè «posa en perill» el projecte independentista

ha valorat la destitució del número dos del Govern i membre del seu partit,, anunciada aquest dimecres a la nit pel president de l'executiu català, el republicà Pere Aragonès, com un "error històric" que posa en perill el projecte independentista. El partit reunirà demà la seva executiva per abordar l'escenari polític i "prendre les decisions que pertoquen".En un comunicat, la formació ha assegurat que el secretari general de Junts,ho ha traslladat amb aquestes paraules al mateix Aragonès en la reunió que han mantingut aquesta nit al Palau de la Generalitat. La formació, que ha subratllat que Puigneró ha fet una tasca "impecable, lleial i solvent", també ha alertat que la decisió d'Aragonèssignat entre els dos partits, i "defrauda el mandat electoral del 14-F".també ha reaccionat al cessament amb una piulada a Twitter: ". En Jordi Puigneró l'ha demostrada sempre, i de fa anys. D'alguns altres no podrem dir el mateix quan hagin de deixar el càrrec".L'expresident ha acabat el text amb un agraïment al ja exvicepresident: "i per haver posat les bases de la sobirania digital del país", ha manifestat. El tuit s'ha produït escassos minuts després de l'anunci d'Aragonès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor