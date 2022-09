Luis Enrique torna a posar el madridisme a lloc: contundent resposta a les crítiques

Solo por poner las cosas en contexto... pic.twitter.com/AZRn4C0cEq — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) September 28, 2022

Lagenera sentiments contradictoris als madridistes. Per una banda, gairebé tots es consideren seguidors de l'equip estatal. Per l'altra, però, hi ha un ressentiment generalitzat contra el seleccionador,, que no els permet gaudir plenament de les seves victòries. És més, a la xarxa fins i tot s'ha creat un corrent per animar altres seleccions al, com per exemple la Brasil de Vinicius.La selecció espanyola ha rebut atacs per totes bandes els últims dies. En la darrera aturada per a partits internacionals, i especialment amb la derrota a casa contra, Luis Enrique va quedar situat al centre de la diana. L'alineació plena de blaugranes -amb alguns jugadors discutits com- és una de les qüestions que més se li ha retret.Contra, els de Luis Enrique es jugaven la classificació per a laNecessitaven una victòria que, amb el pas dels minuts, s'encallava. Les crítiques anaven a més fins que Álvaro Morata va marcar el gol de la victòria al minut 89 i el combinat va obtenir el bitllet per a les semifinals.Després de diverses picabaralles amb els periodistes i de dies de tensió, Luis Enrique ha tret pit de la seva feina a les xarxes socials, on acostuma a parlar poc. L'entrenador ha publicatel paper de la selecció, que en les últimes quatre competicions ha quedat, com a mínim, entre les quatre millors. "Només per posar les coses en context..." ha comentat amb una graella que posa de manifest els resultats del seu equip.

