El consell d'informatius de RNE: «Reclamem un projecte sense quotes ni repartiments»

📄 Tras la renuncia de Pérez Tornero, le reclamamos a la nueva presidenta del Consejo de Administración y a todos los partidos políticos un proyecto profesional a largo plazo para RTVE sin cuotas ni repartos 👇 pic.twitter.com/5zac9Ec07E — C.Informativos RNE (@CdiRNE) September 28, 2022

Elde Ràdio Nacional Espanyolaha aprofitat la dimissió de José Manuel Pérez Tornero de la presidència de Ràdio Televisió Espanyolaper reclamar, d'una vegada per totes, "un". Amb aquest objectiu s'ha dirigit a la nova presidenta interina, Elena Sánchez , en un comunicat molt crític.En l'escrit, ha valorat que la dimissió de Pérez Tornero "contribueix a enfortir la idea que" i han denunciat "" per part del ja expresident. Per això i per "l'absència d'un projecte per la ràdio pública", la valoració que fan del seu periple és "negativa".Pel consell, el problema radica en la manera com Pérez Tornero va arribar a la presidència de la societat mercantil estatal que organitza la gestió dels serveis públics de ràdio i de televisió. Va ser gràcies al consens entrealque es va determinar qui seria el president d'RTVE, frustrant unque l'escollit no havia guanyat. Amb el seu adeu, els treballadors d'informatius de RNE valoren que la situació és "".José Manuel Pérez Tornero va afirmar que deixava el seu càrrec perquè "" per sostenir la viabilitat del seu projecte. En una carta, Tornero va repassar alguns dels seus èxits i va apuntar al clima delcom la causa de la seva dimissió: "No es dona ni el clima propici al diàleg que necessitem per culminar el projecte".Per a substituir-lo, el Consell d'Administració de l'ens públic va prendre la decisió aquest dimarts, en una reunió extraordinària, de designar la periodista Elena Sánchez com a presidenta interina de RTVE. La nova presidenta interina de RTVE era consellera de lades del març del 2021, quan el Congrés la va designar per al càrrec.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor