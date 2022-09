Enterovirus D68: el virus pel qual els Estats Units han decretat l'alerta sanitària

Un virus silenciós s'ha estès pelsaquest estiu. Tapat per la Covid-19 i la grip, l'ha anat contagiant persones fins a esdevenir un problema de salut nacional. Tant és així, que el govern deha decretat una alerta sanitària per frenar la seva expansió.L'Enterovirus D68 és unque afecta principalment als nens. Va aparèixer per primera vegada el 1962 ai provoca símptomes semblants als d'un constipat. Si bé, de vegades -poques- causa debilitat muscular i paràlisi. Fins i tot, pot arribar a provocar una afecció neurològica greu, similar a laSecreció nassal, esternuts, tos, febre, malestar muscular general i dificultat per respirar. Aquests són els símptomes més freqüents. A més, la meitat dels casos es donen en nens, el qual fa que el perill sigui més crític., tot i que s'aplica un tractament amb anticossos per millorar la resposta immunitària.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor