L'Ajuntament de Barcelona multa l'Hospital Vall d'Hebron per fer massa soroll

Dubtem que sigui la maniobra necessària xq s'enlairi! perquè s'acosta perillosament marxa enrere als nostres habitatges!

Segons la Direcció de l'Hospital estan exempts de l'informe d'impacte mediambiental

Impunitat total!!! @semgencat @PPHortaGuinardo

@FAVBcn @soroll — AVV Sant Genís dels Agudells #VolemLaRondaCoberta (@AVVSantGenis) September 26, 2022

El districte d'Horta-Guinardó ha obert un expedient sancionador aper incompliment de la normativa de soroll, segons ha avançat Betevé i han confirmat fonts municipals a l'ACN. L'origen de les queixes dels veïns -que venen de lluny- són elsL'obertura d'aquest expedient ja ha comportat una. L'expedient però continua obert i es podrien interposar noves sancions si es mantenen els incompliments. Per aquest motiu,no es podrà conèixer fins que es tanqui l'expedient.Els veïns de la zona fa anys que es queixen del soroll que genera el centre sanitari, més enllà de les turbines. L'Associació de Veïns dels Agudells també ha posat el focus en-entre d'altres elements-, que fa molt soroll quan es desplaça de nit.Segons recull Betevé, l'Ajuntament busca la manera d'aïllar el soroll dels sistemes de ventilació. La regidora d'Horta-Guinardó,també planteja l'opció d'instal·lar silenciadors als helicòpters mentre es busca la fórmula per moure l'heliport a una zona que no sigui conflictiva.

