El procés participatiu del Pacte per la Llengua reivindica l'accés dels nouvinguts al català

Tancament del procés participatiu

Elés a punt de rematar la seva primera etapa rellevant: el procés de participació ciutadana. I ho ha fet amb una, en aquest cas les de persones migrades. Aquesta realitat, la de l'accés dels migrants al català, és una de les principals preocupacions que ja s'havien expressat en altres trobades, com la que va protagonitzar Òmnium amb el govern català en el marc del mateix procés participatiu. Aquest dimecres, però, s'ha volgut oferir un espai de trobada a una desenes d'entitats que estan integrades per persones nouvingudes, o que treballen amb aquest col·lectiu.i espais de qualitat per ser usats", ha apuntat el secretari de Política Lingüística del Departament de Cultura,El procés de participació ciutadana acaba oficialment el 30 de setembre, però la trobada d'aquesta tarda entre col·lectius de migrants i executiu ha suposat el tancament de facto d'aquesta fase. Així, segons dades facilitades pel Govern, s'acabarà aquest període amb unesque poden arribar a suposar. En marxa des del febrer, el procés hauria posat el focus encom una dels reptes prioritzats, expliquen des de Cultura. Altres aportacions especialment rellevants són també el català al sistema educatiu, l'escassedat de contingut audiovisual en llengua catalana o l'ús de l'idioma en el sistema sanitari.Segons l'executiu, en aquesta darrera sessió de treball hi han participat entitats com. La idea era fer notar el pes de les persones migrades "com un dels col·lectius prioritaris per la Pacte Nacional per la Llengua". Així, s'hi ha plantejat quina opinió els mereixia l'accés al català i s'hi han ofert "canals senzills" per incloure les seves preocupacions en el pacte. Des del Departament d'Igualtat i Feminismes, la directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme,, ha insistit que la llengua del paísi de la construcció d'una vida digna".A partir d'ara, s'obre una. A l'octubre, se sistematitzaran les propostes. Al novembre, es valoraran els resultats obtinguts en el procés participatiu i el Consell Social de la Llengua Catalana i diverses entitats fan les seves recomanacions. Tot plegat, acabarà amb l'esborrany que la conselleria de Cultura redactarà i que els partits polítics consensuaran, segons els càlculs de l'executiu.Territorialment, de les dades recopilades fins ara, el Govern apunta quede les més de 300 propostes rebudes es plantegen com a. Per contra, 27 han estat pensada per a àmbits locals o comarcals i 16, específicament per a la ciutat de Barcelona.Aquest procés que ha implicat una despesa conjunta -entre donar-lo a conèixer i organitzar les sessions- deha rebut gairebé. En un altre sentit, gairebé un centenar (97) s'han fet de manera individual a través del web, mentre que 87 són recollides o elaborades per entitats. Els organismes públics també hi han adreçat 16 iniciatives.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor