Els conductors de bus de TMB iniciaran noves vagues parcials el 17 d'octubre

Elses mantenen ferms i posena un nou episodi de, ara. Serà eli, per ara, no hi ha data de final marcada al calendari. L'anunci arriba aquest dijous, després que les reunions entre la direcció de l'empresa i els treballadors hagin acabat sense acord, i enmig d'una vaga parcial ja vigent per aquest dimecres i divendres.Segons ha avançat Betevé, el comitè de vaga ha donat finalment peren considerar que la proposta que els ha fet l'empresa pública no dona resposta a la reivindicació de la plantilla de no perdre poder adquisitiu. Aquesta proposta els oferia, durant el 2022, una pujada del 0,8% de salari base, una prima variable de 200 euros anuals i un conveni a 4 anys.Amb tot, els treballadors de TMB compliran amb l'anunci que ja van fer dijous passat quan, en una assemblea celebrada a les Cotxeres de Sants, van decidir mantenir les protestes i preparar-ne de noves per a l'octubre.explicava aJuan Ramiro Garcia, representant de la CGT al comitè d'empresa.Les aturades, tal com ha anunciat el comitè, es faranentre les, entre lesi entre les. Les dues últimes franges coincidint amb hores puntes per a aquest servei, tal com ja es va fer amb les festes de la Mercè durant el cap de setmana passat, en què el 95% dels treballadors van seguir les vagues.Les reivindicacions sindicals insisteixen que es faci un augment de les condicions salarials, almenys per igualar, i que es compensi un deute històric que TMB rebaixa a la meitat mentre que els sindicats reclamen complet. La defensa de l'empresa pública passa per citar la llei de Pressupostos Generals de l'Estat, que fixa un topall d'un creixement del 2% dels salaris dels treballadors de les empreses públiques, però Juan Ramiro Garcia demana un exerciciper plantejar alternatives.Sobre la protesta, el director general del Bus de l'empresa pública, Jacobo Kalitovics, va expressar dijous passat que la direcció de, en referència a la pujada màxima d'un 2% prevista a l'Estat. En aquest sentit, ha apuntat que si el govern estatal canvia aquesta llei, es podrien estudiar més increments salarials.

