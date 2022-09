Accidents o sabotatges: què està passant amb les fuites als gasoductes Nord Stream?

Els governs devan declarar dimarts l'emergència energètica i gasística per tres fugues als gasoductes russos Nord Stream 1 i 2 . Les autoritats van informar inicialment d'una fuita en el Nord Stream 2 a aigües daneses deli, després, de dues més en el Nord Stream 1, una en aigües del país nòrdic i una altra en les de la veïna Suècia. Des d'aleshores, la sospita d'un sabotatge sobrevolai el món sencer, mentre-els segons de manera més explícita- s'acusen mútuament.El portaveu de la presidència russa,, va sortir ràpidament al pas de qualsevol acusació i va expressar la seva preocupació per la situació en la roda de premsa que ofereix cada dia. "", va deixar caure. A partir d'aquí, però, elha optat per l'estratègia del silenci i no ha respost a les mans acusadores que els apunten.A la mateixa velocitat, el secretari d'Estat dels Estats Units,, va trucar el seu homòleg danès,, per fer palès el seu compromís amb la promoció de la seguretat energètica europea. "", va reiterar el portaveu del departament d'Estat,, en referència a la trucada.Lano ha volgut quedar-se enrere i, mitjançant el seu alt representant de Política Exterior,, ha assegurat que "", en un comunicat emès aquest dimecres. En nom dels 27, Borrell ha assenyalat que el bloc comunitari està "" per les fugues als dos gasoductes i ha remarcat que "tota la informació indica que aquestes fugues són el resultat d'". Per això, ha anunciat que la UE adoptarà més mesures per incrementar la resiliència de la seguretat energètica.Al seu torn, l's'ha alineat amb els Estats Units i la Unió per titllar directament de "sabotatge" les fugues als gasoductes Nord Stream. En una reunió amb el ministre de Defensa de Dinamarca,, el secretari general,, ha dit que s'estan centrant en ladels països de l'aliança atlàntica.L'última en pronunciar-se ha estat. El govern d's'ha atrevit a diagnosticar que els "atacs" han deixat inutilitzats els gasoductes "". Segons ha avançat el diari Der Tagesspiegel, fonts governamentals han assenyalat que els danys no podran ser reparats ràpidament. Durant aquest temps, les aigües marines es filtraran a les canonades i les corroiran de manera irreversible.Laalerta que el flux de gas a la zona és encara massa gran perquè hi circulin embarcacions. Fins i tot, la piscina de gas metà podria desencadenar en un desastre mediambiental. L'operadora dels gasoductes Nord Stream ha indicat aquest dimecres que estudiarà les causes de l'incident, però que li portarà temps.

