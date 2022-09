Neymar menysprea el capità del Mallorca: «Qui és?»

Raíllo en #LaCasaDelFútbol:

-"Jodidos, el 0-3 es demasiado"

-La acción con Rodrygo: "Ha sido falta de él, toco balón primero. Si viste de blanco el criterio es diferente"

-"Siempre hemos estado con el entrenador" pic.twitter.com/ssXDz3XxZh — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 14, 2022

Tothom coneix la forta activitat dea les xarxes socials. El futbolista brasiler es mou bé en la polèmica i no deixa passar l'oportunitat de manifestar-se. L'últim tema comentat per l'exblaugrana ha estat la controvèrsia pels enfrontaments que el seu compatriota Vinicius va protagonitzar amb jugadors deli els càntics racistes que alguns aficionats deli van proferir en el següent partit de Lliga.Precisament els xocs contra els jugadors del Mallorca encara cuegen.del conjunt balear, va criticar durament el madridista en una entrevista al Diario de Mallorca. "que no insulti ni menyspreï els companys de professió", va exclamar. Raíllo va denunciar també que "quan se'l titlla de provocador utilitza el comodí del racisme".En una publicació a Instagram amb les declaracions del jugador, Neymar no s'ha volgut quedar amb les ganes de respondre. Ho ha fet amb una forta desconsideració contra el mallorquinista: "" es pregunta el jugador del PSG, burlant-se dedel Mallorca, que la temporada passada ja va ser focus de la polèmica contra el Madrid després d'acusarde simular una lesió.

