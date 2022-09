Mor un motorista en un accident a l'AP-7 a la Roca del Vallès

Un motorista ha mort a primera hora de la tarda d'aquest dimecres després de patir un accident quan circulava per l'AP-7 en sentit sud en el seu pas per la Roca del Vallès. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc a l’altura del punt quilomètric 126,5.



Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 15:32 hores i ara investiguen les causes de l'accident. Arran de la incidència, quatre patrulles i l’helicòpter del cos de policia català s'han desplaçat al lloc dels fets, a més de tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta nova víctima, ja sónen un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya durant l'any 2022. També aquest dimecres, tres camions, un cotxe i una moto han protagonitzat un accident múltiple a l'A-2 que ha provocat importants cues als accessos a

