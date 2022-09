Enxampen un conductor begut que anava a 248 km/h per l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra de l'àrea regional de Trànsit de Girona han detingut un conductor de 28 anys que circulava. Segons informen en un comunicat, li atribueixen delictes contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol i per excés de velocitat.Els fets han passat aquest dimecres durant unper l'AP-7 sentit sud, al seu pas pel terme municipal de Sant Julià de Ramis. Cap a les dues de la matinada, han enxampat un cotxe anant a 248 quilòmetres per hora en un. Els agents han pogut aturar el vehicle a la sortida 9, a Maçanet de la Selva.En notificar-li la denúncia de velocitat, els agents han vist que el conductor presentavade trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques. En fer-li la prova d'alcoholèmia, ha donat un resultat deper litre d'aire expirat.Els Mossos han detingut el conductor immediatament. Avui mateix ha passat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners i ha sortit

